В ХМАО пропала 73-летняя женщина. Фото

05 ноября 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске пожилая женщина ушла из дома, после чего ее местонахождение не известно (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пропала 73-летняя Райфа Анненкова. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск Пропавших Людей „Азимут“ Нижневартовск » в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека: Анненковой Райфы Салимгареевны, 15.12.1949 года рождения. 04.11.2022 года в 13:00 ушла из дома, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 16, и по настоящее время ее местонахождение не известно», — указано в сообщении. Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи. На вид пропавшей 60-65 лет, рост и телосложение средние,глаза и волосы темные. Была одета в берет черно-серого цвета, бордово-коричневый плащ и черные ботинки. Из особых примет — отсутствие двух передних зубов. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-800-700-86-77 или 8-982-217-52-55, или обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО пропал 43-летний мужчина. Евгений Король ушел из дома в поселке Белый Яр устраиваться на работу в районе Речного порта, но дома так и не появился. Женщина пропала днем 04.11.2022 года

В Нижневартовске (ХМАО) пропала 73-летняя Райфа Анненкова. Об этом волонтеры сообщают в группе «Поиск Пропавших Людей „Азимут“ Нижневартовск » в соцсети «ВКонтакте». «Помогите установить местонахождение человека: Анненковой Райфы Салимгареевны, 15.12.1949 года рождения. 04.11.2022 года в 13:00 ушла из дома, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 16, и по настоящее время ее местонахождение не известно», — указано в сообщении. Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи. На вид пропавшей 60-65 лет, рост и телосложение средние,глаза и волосы темные. Была одета в берет черно-серого цвета, бордово-коричневый плащ и черные ботинки. Из особых примет — отсутствие двух передних зубов. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей, просят связаться с волонтерами по телефонам 8-800-700-86-77 или 8-982-217-52-55, или обратиться в полицию по номеру 102. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО пропал 43-летний мужчина. Евгений Король ушел из дома в поселке Белый Яр устраиваться на работу в районе Речного порта, но дома так и не появился.