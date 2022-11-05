05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Каждый второй пермяк хочет жить в РФ дальше

© Служба новостей «URA.RU»
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День Флага России. Курган, триколор, флаг россии, день флага рф
Большинство голосов за жизнь в России отдали женщины Фото:

Каждый второй житель Перми рассказал, что хотел бы продолжать жить в России. Результатами опроса с URA.RU поделился сервис поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй пермяк остался бы в России. 54% экономически активных граждан рассказали о желании продолжать жить в РФ», — говорится в результатах опроса. По 4% опрошенных выбрали бы для жизни США, Испанию и Италию. Еще по 2% хотели бы жить в Австралии, Турции, Канаде или Швейцарии.

За то, чтобы продолжать жить в России дальше, большинство голосов отдали женщины — 55%, в то время, как за это проголосовало 45% мужчин. Женщин чаще всего привлекает жизнь в Италии, Турции или Испании. Мужчины выбирают США и Канаду.

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Каждый второй житель Перми рассказал, что хотел бы продолжать жить в России. Результатами опроса с URA.RU поделился сервис поиска высокооплачиваемой работы SuperJob. «Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй пермяк остался бы в России. 54% экономически активных граждан рассказали о желании продолжать жить в РФ», — говорится в результатах опроса. По 4% опрошенных выбрали бы для жизни США, Испанию и Италию. Еще по 2% хотели бы жить в Австралии, Турции, Канаде или Швейцарии. За то, чтобы продолжать жить в России дальше, большинство голосов отдали женщины — 55%, в то время, как за это проголосовало 45% мужчин. Женщин чаще всего привлекает жизнь в Италии, Турции или Испании. Мужчины выбирают США и Канаду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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