Каждый второй пермяк хочет жить в РФ дальше

06 ноября 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Большинство голосов за жизнь в России отдали женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Каждый второй житель Перми рассказал, что хотел бы продолжать жить в России. Результатами опроса с URA.RU поделился сервис поиска высокооплачиваемой работы SuperJob. «Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй пермяк остался бы в России. 54% экономически активных граждан рассказали о желании продолжать жить в РФ», — говорится в результатах опроса. По 4% опрошенных выбрали бы для жизни США, Испанию и Италию. Еще по 2% хотели бы жить в Австралии, Турции, Канаде или Швейцарии. За то, чтобы продолжать жить в России дальше, большинство голосов отдали женщины — 55%, в то время, как за это проголосовало 45% мужчин. Женщин чаще всего привлекает жизнь в Италии, Турции или Испании. Мужчины выбирают США и Канаду.

Каждый второй житель Перми рассказал, что хотел бы продолжать жить в России. Результатами опроса с URA.RU поделился сервис поиска высокооплачиваемой работы SuperJob. «Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй пермяк остался бы в России. 54% экономически активных граждан рассказали о желании продолжать жить в РФ», — говорится в результатах опроса. По 4% опрошенных выбрали бы для жизни США, Испанию и Италию. Еще по 2% хотели бы жить в Австралии, Турции, Канаде или Швейцарии. За то, чтобы продолжать жить в России дальше, большинство голосов отдали женщины — 55%, в то время, как за это проголосовало 45% мужчин. Женщин чаще всего привлекает жизнь в Италии, Турции или Испании. Мужчины выбирают США и Канаду.