В поселке ХМАО сгорел автомобиль «ГАЗ»

На месте происшествия работали четыре спасателя и одна пожарная машина (фото из архива)
В поселке Высокий Нижневартовского района (ХМАО) 6 ноября загорелся автомобиль «ГАЗ». Причины происшествия устанавливаются, сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО.
«В 04:23 поступило сообщение о возгорании автомобиля „ГАЗ 3121“. Возгорание было локализовано в 04:29, открытое горение было ликвидировано в 04:30», — сообщили в ведомстве. На месте происшествия работали четыре спасателя и одна пожарная машина.
Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) загорелся автомобиль Tagaz. ЧП произошло на проезде Дружбы.
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