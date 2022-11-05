05 ноября 2022
04 ноября 2022

В поселке ХМАО сгорел автомобиль «ГАЗ»

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работали четыре спасателя и одна пожарная машина (фото из архива) Фото:

В поселке Высокий Нижневартовского района (ХМАО) 6 ноября загорелся автомобиль «ГАЗ». Причины происшествия устанавливаются, сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО.

«В 04:23 поступило сообщение о возгорании автомобиля „ГАЗ 3121“. Возгорание было локализовано в 04:29, открытое горение было ликвидировано в 04:30», — сообщили в ведомстве. На месте происшествия работали четыре спасателя и одна пожарная машина.

Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) загорелся автомобиль Tagaz. ЧП произошло на проезде Дружбы.

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В поселке Высокий Нижневартовского района (ХМАО) 6 ноября загорелся автомобиль «ГАЗ». Причины происшествия устанавливаются, сообщается на сайте ГУ МЧС по ХМАО. «В 04:23 поступило сообщение о возгорании автомобиля „ГАЗ 3121“. Возгорание было локализовано в 04:29, открытое горение было ликвидировано в 04:30», — сообщили в ведомстве. На месте происшествия работали четыре спасателя и одна пожарная машина. Ранее сообщалось, что в Сургуте (ХМАО) загорелся автомобиль Tagaz. ЧП произошло на проезде Дружбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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