Директор клуба в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, арестована на два месяца

06 ноября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Беленгову заключили под стражу на два месяца Фото: Алексей Андронов © URA.RU Директор компании ООО «Империя» Наталья Беленгова, организовывающая работу клуба «Полигон» в Костроме, где произошел пожар, была арестована. Об этом сообщает районный суд Костромы. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в суде. Об этом пишет ТАСС. Пожар в клубе «Полигон» произошел 5 ноября. Экстренные службы сообщали о 13 погибших, пишут « Невские новости» . 7 ноября был объявлен траур по погибшим, сообщает газета «Кемерово». Силовики задержали подозреваемых. Это директор компании ООО «Империя» Наталья Беленгова, организовывающая работу заведения, а также 23-летний мужчина, которого подозревают в поджоге. Тот мог использовать пиротехнику в помещении, которая и привела к пожару. Затем директор ООО «Империя» дала показания. По словам женщины, она отвечала за пожарную безопасность клуба. При этом схем эвакуации не было, дополнительный эвакуационный выход был закрыт. Беленгова также уточнила, что после начала инцидента вызвала сотрудников Росгвардии и помогла посетителям выбраться из загоревшегося помещения. В свою очередь, депутат костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, который является собственником здания, в котором находился клуб, уточнил, что сдавал его в аренду и не имеет отношения к случившемуся. Мирзоев также пояснил, что электропроводка была установлена арендодателем, сам он договоры никакие не заключал.

Директор компании ООО «Империя» Наталья Беленгова, организовывающая работу клуба «Полигон» в Костроме, где произошел пожар, была арестована. Об этом сообщает районный суд Костромы. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в суде. Об этом пишет ТАСС. Пожар в клубе «Полигон» произошел 5 ноября. Экстренные службы сообщали о 13 погибших, пишут «Невские новости». 7 ноября был объявлен траур по погибшим, сообщает газета «Кемерово». Силовики задержали подозреваемых. Это директор компании ООО «Империя» Наталья Беленгова, организовывающая работу заведения, а также 23-летний мужчина, которого подозревают в поджоге. Тот мог использовать пиротехнику в помещении, которая и привела к пожару. Затем директор ООО «Империя» дала показания. По словам женщины, она отвечала за пожарную безопасность клуба. При этом схем эвакуации не было, дополнительный эвакуационный выход был закрыт. Беленгова также уточнила, что после начала инцидента вызвала сотрудников Росгвардии и помогла посетителям выбраться из загоревшегося помещения. В свою очередь, депутат костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, который является собственником здания, в котором находился клуб, уточнил, что сдавал его в аренду и не имеет отношения к случившемуся. Мирзоев также пояснил, что электропроводка была установлена арендодателем, сам он договоры никакие не заключал.