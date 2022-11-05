В Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, задержаны подозреваемые

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В Костроме в рамках расследования уголовных дел о гибели людей в результате пожара задержаны подозреваемые, заявили в СК РФ Фото:

В Костроме в кафе «Полигон» 5 ноября 2022 года произошел пожар, в ходе которого погибли 13 человек. Силовики задержали подозреваемых. Об этом заявил Следственный комитет (СК) России.

«Ночью 5 ноября 2022 года в городе Костроме в кафе „Полигон“ произошел пожар. В ходе разбора завалов конструкций на месте пожара обнаружены тела 13 погибших человек», — сообщает telegram-канал «Следком».

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В качестве подозреваемых СК РФ задержали директора компании ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Также «был задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию».

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В Костроме в кафе «Полигон» 5 ноября 2022 года произошел пожар, в ходе которого погибли 13 человек. Силовики задержали подозреваемых. Об этом заявил Следственный комитет (СК) России. «Ночью 5 ноября 2022 года в городе Костроме в кафе „Полигон“ произошел пожар. В ходе разбора завалов конструкций на месте пожара обнаружены тела 13 погибших человек», — сообщает telegram-канал «Следком». В качестве подозреваемых СК РФ задержали директора компании ООО «Империя», которая организовывала работу заведения. Также «был задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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