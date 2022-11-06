06 ноября 2022

Вернувшийся из плена военный рассказал о пытках шокером и жестких избиениях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
ВСУ применяет пытки ко всем солдатам РФ, сообщил боец Фото:

Российский боец Максим, который вернулся из украинского плена, рассказал, что подвергался пыткам и избиениям со стороны ВСУ. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Жестоко избивали, шокером били, пытали по-разному. До сих не верится, что дома. Такие муки не дай бог кому-то пройти», — рассказал Максим. Как отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, практически все бойцы, которых России удалось освободить из плена с начала СВО, указывают на то, что к ним применялись физические пытки и моральное воздействие.

Военнослужащие Украины уже не раз были замечены за пытками российских военнопленных. Информацию об этом подтвердили и в ООН.

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Российский боец Максим, который вернулся из украинского плена, рассказал, что подвергался пыткам и избиениям со стороны ВСУ. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Жестоко избивали, шокером били, пытали по-разному. До сих не верится, что дома. Такие муки не дай бог кому-то пройти», — рассказал Максим. Как отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, практически все бойцы, которых России удалось освободить из плена с начала СВО, указывают на то, что к ним применялись физические пытки и моральное воздействие. Военнослужащие Украины уже не раз были замечены за пытками российских военнопленных. Информацию об этом подтвердили и в ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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