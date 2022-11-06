Вернувшийся из плена военный рассказал о пытках шокером и жестких избиениях. Видео

06 ноября 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

ВСУ применяет пытки ко всем солдатам РФ, сообщил боец Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Российский боец Максим, который вернулся из украинского плена, рассказал, что подвергался пыткам и избиениям со стороны ВСУ. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Жестоко избивали, шокером били, пытали по-разному. До сих не верится, что дома. Такие муки не дай бог кому-то пройти», — рассказал Максим. Как отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, практически все бойцы, которых России удалось освободить из плена с начала СВО, указывают на то, что к ним применялись физические пытки и моральное воздействие. Военнослужащие Украины уже не раз были замечены за пытками российских военнопленных. Информацию об этом подтвердили и в ООН.

Российский боец Максим, который вернулся из украинского плена, рассказал, что подвергался пыткам и избиениям со стороны ВСУ. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Жестоко избивали, шокером били, пытали по-разному. До сих не верится, что дома. Такие муки не дай бог кому-то пройти», — рассказал Максим. Как отметила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, практически все бойцы, которых России удалось освободить из плена с начала СВО, указывают на то, что к ним применялись физические пытки и моральное воздействие. Военнослужащие Украины уже не раз были замечены за пытками российских военнопленных. Информацию об этом подтвердили и в ООН.