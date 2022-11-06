Пермяки на фестивале фантастики смогут пострелять из лука

Каждый найдет себе занятие по душе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми для школьников и студентов 12 ноября пройдет фестиваль научной фантастики. Участники будут рисовать нефтью, стрелять из лука, готовить мороженое с помощью азота и играть в ретро-игры. Подробная программа мероприятия появилась на официальном сайте фестиваля.

«Фестиваль Научной Фантастики — это мероприятие, посвященное популяризации науки и творчества среди школьников и студентов в Пермском крае. На фестивале будут представлены пять площадок: зона идей, зона технологий, зона практической применимости, зона развлечений и зона творчества», — сказано на сайте.

Участникам покажут, как и чем можно вывести пятна с одежды, зная простые свойства веществ, расскажут об археологических исследованиях, предложат пострелять из лука и собрать целый горшок из старых черепков. Желающие смогут нарисовать при помощи нефти с месторождений Пермского края различные картинки. На мастер-классе ребята научатся создавать пирамиду из полиэфирного стекла размером, подходящим для стандартного смартфона. А многие пермяки больше всего ждут рецепт мороженного, приготовленного с помощью жидкого азота.