Минобороны раскрыло потери ВСУ при наступлении на ЛНР

Минобороны: ВСУ потеряли более 120 бойцов при наступлении в ЛНР
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Брифинг Минобороны России по вновь открывшимся обстоятельствам крушения малайзийского
Более 120 военных потеряли ВСУ в ходе наступления, сообщил Конашенков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе огневого поражения российской армии ВСУ потеряли более 120 военнослужащих и до 130 раненных во время атаки Украины в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны

«В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, — сообщает Минобороны во время брифинга

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В ходе огневого поражения российской армии ВСУ потеряли более 120 военнослужащих и до 130 раненных во время атаки Украины в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны «В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, — сообщает Минобороны во время брифинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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