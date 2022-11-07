Минобороны раскрыло потери ВСУ при наступлении на ЛНР

Более 120 военных потеряли ВСУ в ходе наступления, сообщил Конашенков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе огневого поражения российской армии ВСУ потеряли более 120 военнослужащих и до 130 раненных во время атаки Украины в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны
«В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, — сообщает Минобороны во время брифинга
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