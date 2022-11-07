Минобороны раскрыло потери ВСУ при наступлении на ЛНР

Минобороны: ВСУ потеряли более 120 бойцов при наступлении в ЛНР

07 ноября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Более 120 военных потеряли ВСУ в ходе наступления, сообщил Конашенков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе огневого поражения российской армии ВСУ потеряли более 120 военнослужащих и до 130 раненных во время атаки Украины в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны «В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, — сообщает Минобороны во время брифинга

В ходе огневого поражения российской армии ВСУ потеряли более 120 военнослужащих и до 130 раненных во время атаки Украины в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны «В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, — сообщает Минобороны во время брифинга