Власти ХМАО определили порядок посещения мобилизованных для родственников

08 ноября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Предлагается направлять заявки на посещение воинских частей через департамент региональной безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти Ханты-Мансийского автономного округа определили порядок посещения мобилизованных в учебных центрах. Руководителям организаций, общественникам, родственникам предлагается подавать заявки в департамент региональной безопасности. Об этом URA.RU узнало из трансляции в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Принимая во внимание то, что на территории воинских частей и формирований в Омске, Елани и Чебаркуле активно ведется учебный процесс, в том числе и огневая подготовка, для исключения травмирования посетителей предлагается к утверждению регламент взаимодействия автономного округа с воинскими частями и формированиями, определяющий порядок посещения данных частей. Регламент предусматривает направление заявок юридическими и физическими лицами перед посещением воинской части в департамент региональной безопасности», — сказал заместитель директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком.



Департамент региональной безопасности после получения заявки согласовывает время посещения воинской части и уведомляет об этом посетителя. «Руководителям муниципалитетов, общественных организаций, объединений, формирований, гражданам, пожалуйста, обратите внимание на регламент взаимодействия автономного округа с воинскими частями», — обратила внимание губернатор ХМАО Наталья Комарова. Глава региона объяснила, что сформировать такой регламент в интересах наших земляков, которые готовятся для участия в специальной военной операции.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО собирает оперативный штаб по безопасности по указу Путина. Возглавляет штаб губернатор ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии.



Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа определили порядок посещения мобилизованных в учебных центрах. Руководителям организаций, общественникам, родственникам предлагается подавать заявки в департамент региональной безопасности. Об этом URA.RU узнало из трансляции в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Принимая во внимание то, что на территории воинских частей и формирований в Омске, Елани и Чебаркуле активно ведется учебный процесс, в том числе и огневая подготовка, для исключения травмирования посетителей предлагается к утверждению регламент взаимодействия автономного округа с воинскими частями и формированиями, определяющий порядок посещения данных частей. Регламент предусматривает направление заявок юридическими и физическими лицами перед посещением воинской части в департамент региональной безопасности», — сказал заместитель директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком. Департамент региональной безопасности после получения заявки согласовывает время посещения воинской части и уведомляет об этом посетителя. «Руководителям муниципалитетов, общественных организаций, объединений, формирований, гражданам, пожалуйста, обратите внимание на регламент взаимодействия автономного округа с воинскими частями», — обратила внимание губернатор ХМАО Наталья Комарова. Глава региона объяснила, что сформировать такой регламент в интересах наших земляков, которые готовятся для участия в специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО собирает оперативный штаб по безопасности по указу Путина. Возглавляет штаб губернатор ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.