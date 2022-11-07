07 ноября 2022

Власти ХМАО определили порядок посещения мобилизованных для родственников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, тренировка на полигоне
Предлагается направлять заявки на посещение воинских частей через департамент региональной безопасности Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Власти Ханты-Мансийского автономного округа определили порядок посещения мобилизованных в учебных центрах. Руководителям организаций, общественникам, родственникам предлагается подавать заявки в департамент региональной безопасности. Об этом URA.RU узнало из трансляции в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

«Принимая во внимание то, что на территории воинских частей и формирований в Омске, Елани и Чебаркуле активно ведется учебный процесс, в том числе и огневая подготовка, для исключения травмирования посетителей предлагается к утверждению регламент взаимодействия автономного округа с воинскими частями и формированиями, определяющий порядок посещения данных частей. Регламент предусматривает направление заявок юридическими и физическими лицами перед посещением воинской части в департамент региональной безопасности», — сказал заместитель директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком.

Департамент региональной безопасности после получения заявки согласовывает время посещения воинской части и уведомляет об этом посетителя. «Руководителям муниципалитетов, общественных организаций, объединений, формирований, гражданам, пожалуйста, обратите внимание на регламент взаимодействия автономного округа с воинскими частями», — обратила внимание губернатор ХМАО Наталья Комарова. Глава региона объяснила, что сформировать такой регламент в интересах наших земляков, которые готовятся для участия в специальной военной операции.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО собирает оперативный штаб по безопасности по указу Путина. Возглавляет штаб губернатор ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Власти Ханты-Мансийского автономного округа определили порядок посещения мобилизованных в учебных центрах. Руководителям организаций, общественникам, родственникам предлагается подавать заявки в департамент региональной безопасности. Об этом URA.RU узнало из трансляции в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Принимая во внимание то, что на территории воинских частей и формирований в Омске, Елани и Чебаркуле активно ведется учебный процесс, в том числе и огневая подготовка, для исключения травмирования посетителей предлагается к утверждению регламент взаимодействия автономного округа с воинскими частями и формированиями, определяющий порядок посещения данных частей. Регламент предусматривает направление заявок юридическими и физическими лицами перед посещением воинской части в департамент региональной безопасности», — сказал заместитель директора департамента региональной безопасности Евгений Лейком. Департамент региональной безопасности после получения заявки согласовывает время посещения воинской части и уведомляет об этом посетителя. «Руководителям муниципалитетов, общественных организаций, объединений, формирований, гражданам, пожалуйста, обратите внимание на регламент взаимодействия автономного округа с воинскими частями», — обратила внимание губернатор ХМАО Наталья Комарова. Глава региона объяснила, что сформировать такой регламент в интересах наших земляков, которые готовятся для участия в специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО собирает оперативный штаб по безопасности по указу Путина. Возглавляет штаб губернатор ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...