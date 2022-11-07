Призывники из Курганской области проходят медкомиссию в два этапа

08 ноября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Кургаские призывники проходят медкомиссию в два этапа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области готовятся к первым отправкам военнослужащих по призыву. Медкомиссии для новобранцев проходят в два этапа. Об этом 8 ноября сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур, передает корреспондент URA.RU «Медкомиссия у военнослужащих по призыву проходит в два этапа. На первом врачи либо подтверждают годность, либо нет. Если есть сомнения, то направляют на дополнительное обследование. Мы вплотную взаимодействуем с департаментом здравоохранения. Ежедневно отправляем отчеты, сколько на допобследование отправлено человек. Это все берется под жесткий контроль, чтобы парни быстрее все прошли. Тем более у нас еще сроки призыва сжаты», — рассказал Белокур. По словам военного, на следующей неделе призывную комиссию будет проводить лично губернатор региона Вадим Шумков С 1 ноября в Курганской области начался осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. Всего в армию из региона планируется призвать более тысячи военнослужащих. Большую часть призывников отправят служить в сухопутные войска, ВДВ, Воздушно-космические силы и войска национальной гвардии. Курганский военком Айрат Зарипов попросил призывников поторопиться с медобследованием.

В Курганской области готовятся к первым отправкам военнослужащих по призыву. Медкомиссии для новобранцев проходят в два этапа. Об этом 8 ноября сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур, передает корреспондент URA.RU «Медкомиссия у военнослужащих по призыву проходит в два этапа. На первом врачи либо подтверждают годность, либо нет. Если есть сомнения, то направляют на дополнительное обследование. Мы вплотную взаимодействуем с департаментом здравоохранения. Ежедневно отправляем отчеты, сколько на допобследование отправлено человек. Это все берется под жесткий контроль, чтобы парни быстрее все прошли. Тем более у нас еще сроки призыва сжаты», — рассказал Белокур. По словам военного, на следующей неделе призывную комиссию будет проводить лично губернатор региона Вадим Шумков С 1 ноября в Курганской области начался осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. Всего в армию из региона планируется призвать более тысячи военнослужащих. Большую часть призывников отправят служить в сухопутные войска, ВДВ, Воздушно-космические силы и войска национальной гвардии. Курганский военком Айрат Зарипов попросил призывников поторопиться с медобследованием.