Курганский военком просит поторопиться призывников с медобследованием

01 ноября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Военный комиссар Курганской области обратился к призывникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области граждан, подлежащих призыву на военную службу, просят поторопиться с прохождением медобследования. Об этом заявил военный комиссар региона Айрат Зарипов. «Обращаюсь ко всем призывникам. Вам необходимо со своими документами явиться в военкоматы в установленные сроки. Пройти медкомиссию, пройти призывную комиссию. Если вы будете направлены для прохождения дополнительного медицинского обследования, то это необходимо будет сделать как можно скорей. Это нужно, чтобы быстрее принять по вам окончательное решение: либо вы годны к военной службе, либо нет», — рассказал Зарипов в интервью ГТРК «Курган». Ранее URA.RU писало, что в Кургане назвали количество и дату отправки призывников в армию. Всего в планах направить в ряды ВС РФ более тысячи новобранцев из региона. Призывная кампания в Курганской области стартовала 1 ноября, как и по всей стране. Также сообщалось, что военком Айрат Зарипов сообщил, где находятся мобилизованные курганцы и озвучил причины ошибок при частичной мобилизации в регионе. О завершении мобилизационных мероприятий в России 28 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, было призвано 300 тысяч граждан из запаса.

В Курганской области граждан, подлежащих призыву на военную службу, просят поторопиться с прохождением медобследования. Об этом заявил военный комиссар региона Айрат Зарипов. «Обращаюсь ко всем призывникам. Вам необходимо со своими документами явиться в военкоматы в установленные сроки. Пройти медкомиссию, пройти призывную комиссию. Если вы будете направлены для прохождения дополнительного медицинского обследования, то это необходимо будет сделать как можно скорей. Это нужно, чтобы быстрее принять по вам окончательное решение: либо вы годны к военной службе, либо нет», — рассказал Зарипов в интервью ГТРК «Курган». Ранее URA.RU писало, что в Кургане назвали количество и дату отправки призывников в армию. Всего в планах направить в ряды ВС РФ более тысячи новобранцев из региона. Призывная кампания в Курганской области стартовала 1 ноября, как и по всей стране. Также сообщалось, что военком Айрат Зарипов сообщил, где находятся мобилизованные курганцы и озвучил причины ошибок при частичной мобилизации в регионе. О завершении мобилизационных мероприятий в России 28 октября сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, было призвано 300 тысяч граждан из запаса.