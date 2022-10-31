31 октября 2022
30 октября 2022

В Курганской области начался осенний призыв в армию

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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
С 1 ноября в Курганской области стартовал призыв на срочную службу в армию (архивное фото) Фото:

В Курганской области с 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную службу в ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области.

«Сегодня на основании указа президента РФ стартует осеняя призывная компания. Председатель призывной комиссии является губернатор Курганской области Вадим Шумков. Как показала весенняя компания юноши призывного возраста с большим пониманием и ответственностью относятся к службе вооруженных силах РФ. Больше всего юноши интересны такие рода войск как ВДВ и войска специально назначения», — сообщили в военкомате. Более 80 юношей окончив автошколу ДОСААФ» и получили специальность военного водителя.

Ранее URA.RU сообщало, 31 октября курганские власти объявили о завершении частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено.

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В Курганской области с 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную службу в ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области. «Сегодня на основании указа президента РФ стартует осеняя призывная компания. Председатель призывной комиссии является губернатор Курганской области Вадим Шумков. Как показала весенняя компания юноши призывного возраста с большим пониманием и ответственностью относятся к службе вооруженных силах РФ. Больше всего юноши интересны такие рода войск как ВДВ и войска специально назначения», — сообщили в военкомате. Более 80 юношей окончив автошколу ДОСААФ» и получили специальность военного водителя. Ранее URA.RU сообщало, 31 октября курганские власти объявили о завершении частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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