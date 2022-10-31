В Курганской области начался осенний призыв в армию

01 ноября 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

С 1 ноября в Курганской области стартовал призыв на срочную службу в армию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную службу в ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области. «Сегодня на основании указа президента РФ стартует осеняя призывная компания. Председатель призывной комиссии является губернатор Курганской области Вадим Шумков. Как показала весенняя компания юноши призывного возраста с большим пониманием и ответственностью относятся к службе вооруженных силах РФ. Больше всего юноши интересны такие рода войск как ВДВ и войска специально назначения», — сообщили в военкомате. Более 80 юношей окончив автошколу ДОСААФ» и получили специальность военного водителя. Ранее URA.RU сообщало, 31 октября курганские власти объявили о завершении частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено.

В Курганской области с 1 ноября стартовал осенний призыв на срочную службу в ВС РФ. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области. «Сегодня на основании указа президента РФ стартует осеняя призывная компания. Председатель призывной комиссии является губернатор Курганской области Вадим Шумков. Как показала весенняя компания юноши призывного возраста с большим пониманием и ответственностью относятся к службе вооруженных силах РФ. Больше всего юноши интересны такие рода войск как ВДВ и войска специально назначения», — сообщили в военкомате. Более 80 юношей окончив автошколу ДОСААФ» и получили специальность военного водителя. Ранее URA.RU сообщало, 31 октября курганские власти объявили о завершении частичной мобилизации. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено.