Курганский военком перечислил рода войск, где будут служить призывники

03 ноября 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Призывная кампания продлится до 31 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Призывники из Курганской области, в том числе, будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Об этом во время пресс-конференции 3 ноября рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Большая часть призывников начнет свою непосредственную службу в воинских частях сухопутных войск, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, ракетных частях стратегического назначения, в войсках национальной гвардии. А часть будет направлена для прохождения военной службы в учебные воинские части для получения военно-учетной специальности», — сообщил Зарипов. Ранее Зарипов сообщал, что призывная кампания проходит с 1 ноября по 31 декабря. Из Курганской области на военную службу по призыву планируют направить более тысячи новобранцев.

Призывники из Курганской области, в том числе, будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Об этом во время пресс-конференции 3 ноября рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Большая часть призывников начнет свою непосредственную службу в воинских частях сухопутных войск, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, ракетных частях стратегического назначения, в войсках национальной гвардии. А часть будет направлена для прохождения военной службы в учебные воинские части для получения военно-учетной специальности», — сообщил Зарипов. Ранее Зарипов сообщал, что призывная кампания проходит с 1 ноября по 31 декабря. Из Курганской области на военную службу по призыву планируют направить более тысячи новобранцев.