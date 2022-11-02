Курганский военком перечислил рода войск, где будут служить призывники

Призывники из Курганской области, в том числе, будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Об этом во время пресс-конференции 3 ноября рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU.
«Большая часть призывников начнет свою непосредственную службу в воинских частях сухопутных войск, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, ракетных частях стратегического назначения, в войсках национальной гвардии. А часть будет направлена для прохождения военной службы в учебные воинские части для получения военно-учетной специальности», — сообщил Зарипов.
Ранее Зарипов сообщал, что призывная кампания проходит с 1 ноября по 31 декабря. Из Курганской области на военную службу по призыву планируют направить более тысячи новобранцев.
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