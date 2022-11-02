02 ноября 2022

Курганский военком перечислил рода войск, где будут служить призывники

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Призывная кампания продлится до 31 декабря Фото:

Призывники из Курганской области, в том числе, будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Об этом во время пресс-конференции 3 ноября рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU.

«Большая часть призывников начнет свою непосредственную службу в воинских частях сухопутных войск, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, ракетных частях стратегического назначения, в войсках национальной гвардии. А часть будет направлена для прохождения военной службы в учебные воинские части для получения военно-учетной специальности», — сообщил Зарипов.

Ранее Зарипов сообщал, что призывная кампания проходит с 1 ноября по 31 декабря. Из Курганской области на военную службу по призыву планируют направить более тысячи новобранцев.

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Призывники из Курганской области, в том числе, будут служить в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Об этом во время пресс-конференции 3 ноября рассказал военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Большая часть призывников начнет свою непосредственную службу в воинских частях сухопутных войск, воздушно-десантных войск, воздушно-космических сил, ракетных частях стратегического назначения, в войсках национальной гвардии. А часть будет направлена для прохождения военной службы в учебные воинские части для получения военно-учетной специальности», — сообщил Зарипов. Ранее Зарипов сообщал, что призывная кампания проходит с 1 ноября по 31 декабря. Из Курганской области на военную службу по призыву планируют направить более тысячи новобранцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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