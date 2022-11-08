Военкоры сообщили о подготовке наступления ВСУ на Берислав

Вооруженные силы Украины готовят наступление на Берислав — город в Херсонской области, в которой на сегодняшний день складывается самая тяжелая ситуация для СВО. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
«Перегруппировка [сил ВСУ] в интересах наступления на Берислав продолжается — вчерашние удары ВС РФ в районе Никополя и Кривого Рога были направлены, в том числе, на ослабление той группировки, которая должна наступать на Берислав с севера и северо-запада», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В источнике уточняется, что союзные войска продолжают занимать оборонительные позиции. Силы России активно готовятся к долговременной обороне Херсона.
В последнее время Херсонская область постоянно подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Власти региона начали вывозить мирное население в более безопасные регионы РФ. Представитель военно-гражданской администрации области Сергей Мороз заявил о том, что в последнее время количество обстрелов Херсона и приграничных регионов сильно увеличилось, передает RT.
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Вооруженные силы Украины готовят наступление на Берислав — город в Херсонской области, в которой на сегодняшний день складывается самая тяжелая ситуация для СВО. Об этом сообщают российские военные корреспонденты. «Перегруппировка [сил ВСУ] в интересах наступления на Берислав продолжается — вчерашние удары ВС РФ в районе Никополя и Кривого Рога были направлены, в том числе, на ослабление той группировки, которая должна наступать на Берислав с севера и северо-запада», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В источнике уточняется, что союзные войска продолжают занимать оборонительные позиции. Силы России активно готовятся к долговременной обороне Херсона. В последнее время Херсонская область постоянно подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. Власти региона начали вывозить мирное население в более безопасные регионы РФ. Представитель военно-гражданской администрации области Сергей Мороз заявил о том, что в последнее время количество обстрелов Херсона и приграничных регионов сильно увеличилось, передает RT.