07 ноября 2022

Челябинские власти объявили 42-миллионный тендер на полеты в соседние области

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Сабантуй в Калачево. Челябинск, минздрав, вертолет, медицина катастроф
Пациентов на лечение будут доставлять два вертолета Фото:

Правительство Челябинской области объявило тендер для поиска подрядчика по организации полетов внутри региона и в соседние субъекты Федерации. Как следует из сайта госзакупок, полеты будут связаны с оказанием медпомощи населению.

«Основное место выполнения работ находится в Челябинской области. При необходимости доставки больных с территории региона будут осуществляться в медицинские центры Курганской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской областей, а также Республики Башкортостан», — отмечается в документации тендера.

Предполагается использование двух вертолетов. Одно воздушное судно будет находиться в Челябинске, другое — в Магнитогорске. При эвакуации из зоны ДТП пилотам придется приземлять машины на автодороги. В Челябинске полеты будут круглосуточными, на юге области — в дневное и вечернее время.

Предполагается, что полеты будут осуществляться на расстояния не более 450 км. Оба судна будут оснащены комплексом медоборудования: дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратами искусственной вентиляции легких, ингалятором, отсасывателем и другой техникой. Власти оплатят летчикам 214,85 летного часа.

Торги состоятся 16 ноября. Организатором аукциона выступает Центр закупок региона.

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Правительство Челябинской области объявило тендер для поиска подрядчика по организации полетов внутри региона и в соседние субъекты Федерации. Как следует из сайта госзакупок, полеты будут связаны с оказанием медпомощи населению. «Основное место выполнения работ находится в Челябинской области. При необходимости доставки больных с территории региона будут осуществляться в медицинские центры Курганской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской областей, а также Республики Башкортостан», — отмечается в документации тендера. Предполагается использование двух вертолетов. Одно воздушное судно будет находиться в Челябинске, другое — в Магнитогорске. При эвакуации из зоны ДТП пилотам придется приземлять машины на автодороги. В Челябинске полеты будут круглосуточными, на юге области — в дневное и вечернее время. Предполагается, что полеты будут осуществляться на расстояния не более 450 км. Оба судна будут оснащены комплексом медоборудования: дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратами искусственной вентиляции легких, ингалятором, отсасывателем и другой техникой. Власти оплатят летчикам 214,85 летного часа. Торги состоятся 16 ноября. Организатором аукциона выступает Центр закупок региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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