В Сургуте и Нижневартовске откроют рестораны паназиатской кухни TomYumBar

08 ноября 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Фирменные блюда ресторанов — суп «Том ям» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) появятся сетевые рестораны паназиатской кухни TomYumBar. Открытие заведений планируется в начале 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в самой компании. «В Сургуте ресторан расположится в ТЦ „Пальмира“ на Ленина, 38, а в Нижневартовске — на Чапаева, 24. Эти открытия планируем на начало 2023 года, сейчас идет стройка», — сообщили агентству в компании CHIEF project modern food industry, которая владеет брендом. Меню TomYumBar состоит из нескольких видом супов «Том ям», салатов, закусок, роллов, сашими и ряда других азиатских блюд. Сейчас рестораны сети открыты в десяти крупных городах России, в том числе Тюмени, Омске и Екатеринбурге. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте планируют открыть заведение по франшизе российского ресторатора Аркадия Новикова. Ресторан должны открыть в районе центрального рынка. Его реконструкция предусмотрена под новые заведения общепита.

В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) появятся сетевые рестораны паназиатской кухни TomYumBar. Открытие заведений планируется в начале 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в самой компании. «В Сургуте ресторан расположится в ТЦ „Пальмира“ на Ленина, 38, а в Нижневартовске — на Чапаева, 24. Эти открытия планируем на начало 2023 года, сейчас идет стройка», — сообщили агентству в компании CHIEF project modern food industry, которая владеет брендом. Меню TomYumBar состоит из нескольких видом супов «Том ям», салатов, закусок, роллов, сашими и ряда других азиатских блюд. Сейчас рестораны сети открыты в десяти крупных городах России, в том числе Тюмени, Омске и Екатеринбурге. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте планируют открыть заведение по франшизе российского ресторатора Аркадия Новикова. Ресторан должны открыть в районе центрального рынка. Его реконструкция предусмотрена под новые заведения общепита.