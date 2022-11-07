07 ноября 2022

В Сургуте и Нижневартовске откроют рестораны паназиатской кухни TomYumBar

© Служба новостей «URA.RU»
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Tom Yam Bar в ТЦ «Гринвич». Екатеринбург , блюдо, суп, тарелка с едой, том ям, еда
Фирменные блюда ресторанов — суп «Том ям» Фото:

В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) появятся сетевые рестораны паназиатской кухни TomYumBar. Открытие заведений планируется в начале 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в самой компании.

«В Сургуте ресторан расположится в ТЦ „Пальмира“ на Ленина, 38, а в Нижневартовске — на Чапаева, 24. Эти открытия планируем на начало 2023 года, сейчас идет стройка», — сообщили агентству в компании CHIEF project modern food industry, которая владеет брендом.

Меню TomYumBar состоит из нескольких видом супов «Том ям», салатов, закусок, роллов, сашими и ряда других азиатских блюд. Сейчас рестораны сети открыты в десяти крупных городах России, в том числе Тюмени, Омске и Екатеринбурге.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте планируют открыть заведение по франшизе российского ресторатора Аркадия Новикова. Ресторан должны открыть в районе центрального рынка. Его реконструкция предусмотрена под новые заведения общепита.

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В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) появятся сетевые рестораны паназиатской кухни TomYumBar. Открытие заведений планируется в начале 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в самой компании. «В Сургуте ресторан расположится в ТЦ „Пальмира“ на Ленина, 38, а в Нижневартовске — на Чапаева, 24. Эти открытия планируем на начало 2023 года, сейчас идет стройка», — сообщили агентству в компании CHIEF project modern food industry, которая владеет брендом. Меню TomYumBar состоит из нескольких видом супов «Том ям», салатов, закусок, роллов, сашими и ряда других азиатских блюд. Сейчас рестораны сети открыты в десяти крупных городах России, в том числе Тюмени, Омске и Екатеринбурге. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте планируют открыть заведение по франшизе российского ресторатора Аркадия Новикова. Ресторан должны открыть в районе центрального рынка. Его реконструкция предусмотрена под новые заведения общепита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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