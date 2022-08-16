В Сургуте планируют открыть ресторан Аркадия Новикова

17 августа 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Ресторан будет работать по франшизе ресторатора Аркадия Новикова Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте планируют открыть заведение по франшизе российского ресторатора Аркадия Новикова. Презентация проекта прошла на заседании в сургутской мэрии. «Ведем переговоры с группой компаний Новикова, чтобы по их франшизе открыть ресторан. В нем будет много света, светлые полы, планируем использовать много дерева. Выглядит экологично и чисто, много остекления и по интерьеру довольно свежо. Если на улице не очень солнечная погода, то здесь попробуем достичь обратного эффекта», — прозвучало на презентации проекта. Трансляция велась на странице мэра Сургута Андрея Филатова в соцсети «ВКонтакте». Ресторан могут открыть в районе центрального рынка. Его реконструкция предусмотрена под новые заведения общепита. В одном месте — рестораны, а в другом — фудкорт. До конца года должно завершиться проектирование. В первом квартале 2023 года пройдет экспертиза, а закончить проект планируют к 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перенесли открытие ресторанов «Вкусно — и точка». Владельцы бренда сообщали о запуске двух точек в Нижневартовске и Сургуте 27 июня, но планы пересмотрели.

В Сургуте планируют открыть заведение по франшизе российского ресторатора Аркадия Новикова. Презентация проекта прошла на заседании в сургутской мэрии. «Ведем переговоры с группой компаний Новикова, чтобы по их франшизе открыть ресторан. В нем будет много света, светлые полы, планируем использовать много дерева. Выглядит экологично и чисто, много остекления и по интерьеру довольно свежо. Если на улице не очень солнечная погода, то здесь попробуем достичь обратного эффекта», — прозвучало на презентации проекта. Трансляция велась на странице мэра Сургута Андрея Филатова в соцсети «ВКонтакте». Ресторан могут открыть в районе центрального рынка. Его реконструкция предусмотрена под новые заведения общепита. В одном месте — рестораны, а в другом — фудкорт. До конца года должно завершиться проектирование. В первом квартале 2023 года пройдет экспертиза, а закончить проект планируют к 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перенесли открытие ресторанов «Вкусно — и точка». Владельцы бренда сообщали о запуске двух точек в Нижневартовске и Сургуте 27 июня, но планы пересмотрели.