Соловьев обрушился на мобилизованных за жалобы

09 ноября 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев напомнил мобилизованным о долге родине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Телеведущий Владимир Соловьев спросил у мобилизованных, что они сделали для подготовки к бою. Так он отреагировал на информацию о жалобах военнослужащих. «И ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен родине?» — высказался Соловьев в эфире своего шоу «Соловьев Live». В России проходила частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Ранее добровольцы в Орловской области обратились к губернатору региона Андрею Клычкову. Они заявили, что их снабдили деревянными берцами и рвущимися рюкзаками. Военные рассказали, что родственникам пришлось привозить другое обмундирование и одежду. В Санкт-Петербурге у мобилизованных не хватает элементарного снаряжения, цитируют «Дни.ру» бизнесмена, создателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Телеведущий Владимир Соловьев спросил у мобилизованных, что они сделали для подготовки к бою. Так он отреагировал на информацию о жалобах военнослужащих. «И ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен родине?» — высказался Соловьев в эфире своего шоу «Соловьев Live». В России проходила частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Ранее добровольцы в Орловской области обратились к губернатору региона Андрею Клычкову. Они заявили, что их снабдили деревянными берцами и рвущимися рюкзаками. Военные рассказали, что родственникам пришлось привозить другое обмундирование и одежду. В Санкт-Петербурге у мобилизованных не хватает элементарного снаряжения, цитируют «Дни.ру» бизнесмена, создателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.