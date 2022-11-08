В школе Курганской области первоклассница получила черепно-мозговую травму

09 ноября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Первоклассницу сбил ученик, который бежал на урок Фото: Анна Майорова © URA.RU В школе города Катайска (Курганская область) первоклассница получила черепно-мозговую травму. Об этом в местном паблике во «ВКонтакте» написала мама школьницы, обвинив образовательное учреждение в отсутствии дисциплины, а сотрудников в халатности. «Вынуждена обратиться к обществу и администрации города о ЧП в школе №1 г. Катайска, где из-за халатности пострадала моя дочь. В школе нет дисциплины, дети бегают, носятся [будто] с ума сошли, сбили ребенка моего, который получил черепно-мозговую травму. Чья вина? Ребенок учится в 1 классе», — написала Анастасия Прокопьева в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте». К посту она приложила фото ребенка с ушибом и справку с диагнозом «сотрясение мозга». Директор школы №1 города Катайска Елена Писарева пояснила URA.RU, что девочку случайно задел мальчик, который бежал на урок в соседний кабинет. «Прозвенел звонок на второй урок, дети побежали в кабинеты. Мальчик пояснил, что бежал и случайно задел девочку плечом. Ребенок упал и ударился. Мы вызвали школьный транспорт, доставили девочку в больницу, сразу же сообщили о происшествии маме. Ребенка, конечно, жалко. Сделаем все возможное, чтобы такие ситуации не повторялись», — сказала Писарева. По словам директора, в школе на переменах порядок поддерживает отряд дежурных. На этаже учатся дети только начального звена, старшие ученики там не бывают. После происшествия со всеми учениками будет проведен внеплановый инструктаж о безопасном поведении в школе.

В школе города Катайска (Курганская область) первоклассница получила черепно-мозговую травму. Об этом в местном паблике во «ВКонтакте» написала мама школьницы, обвинив образовательное учреждение в отсутствии дисциплины, а сотрудников в халатности. «Вынуждена обратиться к обществу и администрации города о ЧП в школе №1 г. Катайска, где из-за халатности пострадала моя дочь. В школе нет дисциплины, дети бегают, носятся [будто] с ума сошли, сбили ребенка моего, который получил черепно-мозговую травму. Чья вина? Ребенок учится в 1 классе», — написала Анастасия Прокопьева в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте». К посту она приложила фото ребенка с ушибом и справку с диагнозом «сотрясение мозга». Директор школы №1 города Катайска Елена Писарева пояснила URA.RU, что девочку случайно задел мальчик, который бежал на урок в соседний кабинет. «Прозвенел звонок на второй урок, дети побежали в кабинеты. Мальчик пояснил, что бежал и случайно задел девочку плечом. Ребенок упал и ударился. Мы вызвали школьный транспорт, доставили девочку в больницу, сразу же сообщили о происшествии маме. Ребенка, конечно, жалко. Сделаем все возможное, чтобы такие ситуации не повторялись», — сказала Писарева. По словам директора, в школе на переменах порядок поддерживает отряд дежурных. На этаже учатся дети только начального звена, старшие ученики там не бывают. После происшествия со всеми учениками будет проведен внеплановый инструктаж о безопасном поведении в школе.