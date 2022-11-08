08 ноября 2022

В Челябинске продают к Новому году «счастливую елку» за 5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина предлагает купить елку за 5 млн рублей (фото из архива) Фото:

Челябинец предложил всем желающим купить новогоднюю елку за 5 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. Как URA.RU рассказал обладатель «самой счастливой елки» Руслан, талисман он создавал около 25 лет из старых подков.

«Две подковы были украдены еще в детстве из сарая деда, а остальные нашел. Я уже и забыл про это объявление. Просмотров много, но никто еще не звонил. Люди цену видят и в обморок, наверное, падают», — объяснил URA.RU мужчина.

Цену в 5 миллионов рублей продавец елки назначил, чтобы хватило на покупку квартиры для сына. Руслан признается: продать елку жена все равно не разрешит.

Ранее в Кыштыме продавец с «Авито» предлагал купить карету. Мужчина изготовил уже не первое такое транспортное средство и отметил, что качество кареты на высоте.

Автор объявления рассказал, что подковы собирал около 25 лет

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Челябинец предложил всем желающим купить новогоднюю елку за 5 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. Как URA.RU рассказал обладатель «самой счастливой елки» Руслан, талисман он создавал около 25 лет из старых подков. «Две подковы были украдены еще в детстве из сарая деда, а остальные нашел. Я уже и забыл про это объявление. Просмотров много, но никто еще не звонил. Люди цену видят и в обморок, наверное, падают», — объяснил URA.RU мужчина. Цену в 5 миллионов рублей продавец елки назначил, чтобы хватило на покупку квартиры для сына. Руслан признается: продать елку жена все равно не разрешит. Ранее в Кыштыме продавец с «Авито» предлагал купить карету. Мужчина изготовил уже не первое такое транспортное средство и отметил, что качество кареты на высоте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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