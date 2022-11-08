Мужчина предлагает купить елку за 5 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец предложил всем желающим купить новогоднюю елку за 5 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. Как URA.RU рассказал обладатель «самой счастливой елки» Руслан, талисман он создавал около 25 лет из старых подков.

«Две подковы были украдены еще в детстве из сарая деда, а остальные нашел. Я уже и забыл про это объявление. Просмотров много, но никто еще не звонил. Люди цену видят и в обморок, наверное, падают», — объяснил URA.RU мужчина.

Цену в 5 миллионов рублей продавец елки назначил, чтобы хватило на покупку квартиры для сына. Руслан признается: продать елку жена все равно не разрешит.

Ранее в Кыштыме продавец с «Авито» предлагал купить карету. Мужчина изготовил уже не первое такое транспортное средство и отметил, что качество кареты на высоте.