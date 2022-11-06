06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В Кыштыме продают карету

© Служба новостей «URA.RU»
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Автор объявления ссылается на то, что изготовил уже не одну карету (архивное фото) Фото:

В Кыштыме Челябинской области продается необычное транспортное средство. Как сказано на популярном сайте объявлений, это «карета для лошади».

«Карета новая. Подойдет как для фотосессии, так и для катания. Цена 240 тысяч рублей», — сказано в объявлении на «Авито».

Как указано в объявлении, карета находится на территории Кыштымского городского округа. Продавец особо отметил, что изготовил уже не первое такое транспортное средство, и качество кареты на высоте.

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В Кыштыме Челябинской области продается необычное транспортное средство. Как сказано на популярном сайте объявлений, это «карета для лошади». «Карета новая. Подойдет как для фотосессии, так и для катания. Цена 240 тысяч рублей», — сказано в объявлении на «Авито». Как указано в объявлении, карета находится на территории Кыштымского городского округа. Продавец особо отметил, что изготовил уже не первое такое транспортное средство, и качество кареты на высоте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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