В Кыштыме продают карету

Автор объявления ссылается на то, что изготовил уже не одну карету (архивное фото)
В Кыштыме Челябинской области продается необычное транспортное средство. Как сказано на популярном сайте объявлений, это «карета для лошади».
«Карета новая. Подойдет как для фотосессии, так и для катания. Цена 240 тысяч рублей», — сказано в объявлении на «Авито».
Как указано в объявлении, карета находится на территории Кыштымского городского округа. Продавец особо отметил, что изготовил уже не первое такое транспортное средство, и качество кареты на высоте.
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