В Кыштыме продают карету

07 ноября 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

Автор объявления ссылается на то, что изготовил уже не одну карету (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кыштыме Челябинской области продается необычное транспортное средство. Как сказано на популярном сайте объявлений, это «карета для лошади». «Карета новая. Подойдет как для фотосессии, так и для катания. Цена 240 тысяч рублей», — сказано в объявлении на «Авито». Как указано в объявлении, карета находится на территории Кыштымского городского округа. Продавец особо отметил, что изготовил уже не первое такое транспортное средство, и качество кареты на высоте.

В Кыштыме Челябинской области продается необычное транспортное средство. Как сказано на популярном сайте объявлений, это «карета для лошади». «Карета новая. Подойдет как для фотосессии, так и для катания. Цена 240 тысяч рублей», — сказано в объявлении на «Авито». Как указано в объявлении, карета находится на территории Кыштымского городского округа. Продавец особо отметил, что изготовил уже не первое такое транспортное средство, и качество кареты на высоте.