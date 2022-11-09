Военкор Котенок: в Херсонской области подорваны три моста

Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты были подорваны в ожидании наступления ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсонской области, где на сегодняшний день складывается самая сложная ситуация в зоне спецоперации, в ожидании наступления сил Украины были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«В Херсонской области в ожидании украинского наступления подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты», — написал военкор. Информация опубликована в telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».
После присоединения к России новых регионов в ходе СВО, Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Сообщалось, что украинцы активно стягивают военную технику на Херсонском направлении, передает телеканал 360.
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