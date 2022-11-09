Военкор Котенок: в Херсонской области подорваны три моста 09 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 + Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты были подорваны в ожидании наступления ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области, где на сегодняшний день складывается самая сложная ситуация в зоне спецоперации, в ожидании наступления сил Украины были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «В Херсонской области в ожидании украинского наступления подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты», — написал военкор. Информация опубликована в telegram-канале «Vоенкор Котенок Z». После присоединения к России новых регионов в ходе СВО, Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Сообщалось, что украинцы активно стягивают военную технику на Херсонском направлении, передает телеканал 360. В Херсонской области, где на сегодняшний день складывается самая сложная ситуация в зоне спецоперации, в ожидании наступления сил Украины были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «В Херсонской области в ожидании украинского наступления подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты», — написал военкор. Информация опубликована в telegram-канале «Vоенкор Котенок Z». После присоединения к России новых регионов в ходе СВО, Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Сообщалось, что украинцы активно стягивают военную технику на Херсонском направлении, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям