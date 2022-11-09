Минобороны РФ: российские войска отбили в ЛНР атаки семи рот и батальона ВСУ

09 ноября 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

ВС РФ остановили наступление войск ВСУ в ЛНР в составе семи рот и одного батальона, сообщает Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы РФ отбили наступление семи рот и одного батальона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «На Красно-Лиманском направлении противник силами пяти рот, атаковал в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Ответным огнем подразделения противника были остановлены и отброшены», — говорится в сводке Минобороны. Также упреждающим огнем остановлены попытки наступления двух рот ВСУ в направлении Червонополовки и Стельмаховки в ЛНР. Ранее при наступлении в ЛНР ВСУ потеряли 120 военнослужащих. Также поступали сообщения, что российские военные отбили «настойчивую попытку наступления» украинских войск у Кременной, передает «Национальная служба новостей».

В Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы РФ отбили наступление семи рот и одного батальона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «На Красно-Лиманском направлении противник силами пяти рот, атаковал в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Ответным огнем подразделения противника были остановлены и отброшены», — говорится в сводке Минобороны. Также упреждающим огнем остановлены попытки наступления двух рот ВСУ в направлении Червонополовки и Стельмаховки в ЛНР. Ранее при наступлении в ЛНР ВСУ потеряли 120 военнослужащих. Также поступали сообщения, что российские военные отбили «настойчивую попытку наступления» украинских войск у Кременной, передает «Национальная служба новостей».