Минобороны РФ: российские войска отбили в ЛНР атаки семи рот и батальона ВСУ

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ВС РФ остановили наступление войск ВСУ в ЛНР в составе семи рот и одного батальона, сообщает Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы РФ отбили наступление семи рот и одного батальона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Красно-Лиманском направлении противник силами пяти рот, атаковал в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Ответным огнем подразделения противника были остановлены и отброшены», — говорится в сводке Минобороны. Также упреждающим огнем остановлены попытки наступления двух рот ВСУ в направлении Червонополовки и Стельмаховки в ЛНР.

Ранее при наступлении в ЛНР ВСУ потеряли 120 военнослужащих. Также поступали сообщения, что российские военные отбили «настойчивую попытку наступления» украинских войск у Кременной, передает «Национальная служба новостей».

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы РФ отбили наступление семи рот и одного батальона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «На Красно-Лиманском направлении противник силами пяти рот, атаковал в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Ответным огнем подразделения противника были остановлены и отброшены», — говорится в сводке Минобороны. Также упреждающим огнем остановлены попытки наступления двух рот ВСУ в направлении Червонополовки и Стельмаховки в ЛНР. Ранее при наступлении в ЛНР ВСУ потеряли 120 военнослужащих. Также поступали сообщения, что российские военные отбили «настойчивую попытку наступления» украинских войск у Кременной, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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