Коц опроверг, что был в машине вместе со Стремоусовым

09 ноября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Журналист Александр Коц опроверг информацию о своем нахождении в машине Стремоусова (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Российский журналист Александр Коц опроверг свое присутствие во время ДТП в автомобиле с замгубернатором Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Об этом сообщил сам Коц в своем telegram-канале. «С удивлением узнал о своем нахождении в автомобиле Стремоусова. Меня точно там не было. Я с ним виделся лишь раз и это было неделю назад, когда Стремоусов приезжал в Херсон», — сообщил Коц. Информация о смерти Стремоусова появилась 9 ноября. Гибель подтвердили в администрации Херсонской области.

Российский журналист Александр Коц опроверг свое присутствие во время ДТП в автомобиле с замгубернатором Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Об этом сообщил сам Коц в своем telegram-канале. «С удивлением узнал о своем нахождении в автомобиле Стремоусова. Меня точно там не было. Я с ним виделся лишь раз и это было неделю назад, когда Стремоусов приезжал в Херсон», — сообщил Коц. Информация о смерти Стремоусова появилась 9 ноября. Гибель подтвердили в администрации Херсонской области.