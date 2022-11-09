Коц опроверг, что был в машине вместе со Стремоусовым

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Журналист Александр Коц опроверг информацию о своем нахождении в машине Стремоусова (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Российский журналист Александр Коц опроверг свое присутствие во время ДТП в автомобиле с замгубернатором Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Об этом сообщил сам Коц в своем telegram-канале.

«С удивлением узнал о своем нахождении в автомобиле Стремоусова. Меня точно там не было. Я с ним виделся лишь раз и это было неделю назад, когда Стремоусов приезжал в Херсон», — сообщил Коц.

Информация о смерти Стремоусова появилась 9 ноября. Гибель подтвердили в администрации Херсонской области.

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Российский журналист Александр Коц опроверг свое присутствие во время ДТП в автомобиле с замгубернатором Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Об этом сообщил сам Коц в своем telegram-канале. «С удивлением узнал о своем нахождении в автомобиле Стремоусова. Меня точно там не было. Я с ним виделся лишь раз и это было неделю назад, когда Стремоусов приезжал в Херсон», — сообщил Коц. Информация о смерти Стремоусова появилась 9 ноября. Гибель подтвердили в администрации Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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