Коц опроверг, что был в машине вместе со Стремоусовым

Журналист Александр Коц опроверг информацию о своем нахождении в машине Стремоусова (фото из архива)
новость из сюжетаЗамглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Российский журналист Александр Коц опроверг свое присутствие во время ДТП в автомобиле с замгубернатором Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Об этом сообщил сам Коц в своем telegram-канале.
«С удивлением узнал о своем нахождении в автомобиле Стремоусова. Меня точно там не было. Я с ним виделся лишь раз и это было неделю назад, когда Стремоусов приезжал в Херсон», — сообщил Коц.
Информация о смерти Стремоусова появилась 9 ноября. Гибель подтвердили в администрации Херсонской области.
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