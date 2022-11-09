В администрации Херсонской области подтвердили гибель Стремоусова 09 ноября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 + По предварительным данным, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП В администрации Херсонской области подтвердили гибель замглавы Кирилла Стремоусова. Ранее сообщалось, что он погиб в ДТП. «Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП», — сообщили в пресс-службе ВГА корреспонденту URA.RU. Авария произошла под Геническом. У Стремоусова остались жена и дети. Ранее о смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель. В администрации Херсонской области подтвердили гибель замглавы Кирилла Стремоусова. Ранее сообщалось, что он погиб в ДТП. «Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП», — сообщили в пресс-службе ВГА корреспонденту URA.RU. Авария произошла под Геническом. У Стремоусова остались жена и дети. Ранее о смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям