В администрации Херсонской области подтвердили гибель Стремоусова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
По предварительным данным, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Фото:
новость из сюжета
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

В администрации Херсонской области подтвердили гибель замглавы Кирилла Стремоусова. Ранее сообщалось, что он погиб в ДТП.

«Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП», — сообщили в пресс-службе ВГА корреспонденту URA.RU. Авария произошла под Геническом. У Стремоусова остались жена и дети.

Ранее о смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В администрации Херсонской области подтвердили гибель замглавы Кирилла Стремоусова. Ранее сообщалось, что он погиб в ДТП. «Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП», — сообщили в пресс-службе ВГА корреспонденту URA.RU. Авария произошла под Геническом. У Стремоусова остались жена и дети. Ранее о смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...