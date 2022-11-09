В администрации Херсонской области подтвердили гибель Стремоусова

По предварительным данным, Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
новость из сюжетаЗамглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
В администрации Херсонской области подтвердили гибель замглавы Кирилла Стремоусова. Ранее сообщалось, что он погиб в ДТП.
«Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП», — сообщили в пресс-службе ВГА корреспонденту URA.RU. Авария произошла под Геническом. У Стремоусова остались жена и дети.
Ранее о смерти замглавы херсонской администрации сообщил также военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo. По его словам, гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель.
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