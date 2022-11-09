Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
новость из сюжетаЗамглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о трагической гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова.
«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Кирилл был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», — заявил Сальдов в своем telegram-канале.
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