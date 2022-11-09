Глава Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова. Видео

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Фото:
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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о трагической гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова.

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Кирилл был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», — заявил Сальдов в своем telegram-канале.

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о трагической гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова. «Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Кирилл был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», — заявил Сальдов в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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