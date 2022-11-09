Глава Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова. Видео

09 ноября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о трагической гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова. «Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Кирилл был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», — заявил Сальдов в своем telegram-канале.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о трагической гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова. «Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Кирилл был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», — заявил Сальдов в своем telegram-канале.