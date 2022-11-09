Российские войска занимают оборону на левом берегу Днепра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, подготовка артиллеристов, учеба артиллеристов, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных
Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра, заявил командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения.

«Если Киев предпримет новый удар по Каховской ГЭС, поток воды создаст обширные зоны затопления и дополнительную угрозу для гражданского населения Херсона, а наши войска окажутся в полной изоляции. В связи с этим считаю, что оставаться на правом берегу Днепра нецелесообразно. Всесторонне оценив ситуацию, предлагаю занять оборону на левом берегу Днепра. Высвобожденные силы и средства будут полезны на других направлениях», — заявил Суровикин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Глава Минобороны согласился с этой позицией.

После начала СВО Россией были освобождены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на новых территориях прошли референдумы, по результатам которых большинство граждан проголосовали за присоединение к РФ.

В Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ правительство региона было вынуждено переместить мирных жителей в более безопасные точки России. Из города несколько недель вывозили памятники.

8 ноября стало известно, что ВСУ подобрались к селу Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. В этот же день херсонцы пытались самостоятельно эвакуироваться из города. Многим из них помогали волонтеры. Когда в Херсоне стало значительно меньше людей, бездомные в городе начали мародерствовать.

Позже, 9 ноября, стало известно, что силы Украины пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области. В этот же день со здания Херсонской государственной морской академии пропал российский флаг и были взорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты в ожидании наступления украинцев.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра, заявил командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. «Если Киев предпримет новый удар по Каховской ГЭС, поток воды создаст обширные зоны затопления и дополнительную угрозу для гражданского населения Херсона, а наши войска окажутся в полной изоляции. В связи с этим считаю, что оставаться на правом берегу Днепра нецелесообразно. Всесторонне оценив ситуацию, предлагаю занять оборону на левом берегу Днепра. Высвобожденные силы и средства будут полезны на других направлениях», — заявил Суровикин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Глава Минобороны согласился с этой позицией. После начала СВО Россией были освобождены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на новых территориях прошли референдумы, по результатам которых большинство граждан проголосовали за присоединение к РФ. В Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ правительство региона было вынуждено переместить мирных жителей в более безопасные точки России. Из города несколько недель вывозили памятники. 8 ноября стало известно, что ВСУ подобрались к селу Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. В этот же день херсонцы пытались самостоятельно эвакуироваться из города. Многим из них помогали волонтеры. Когда в Херсоне стало значительно меньше людей, бездомные в городе начали мародерствовать. Позже, 9 ноября, стало известно, что силы Украины пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области. В этот же день со здания Херсонской государственной морской академии пропал российский флаг и были взорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты в ожидании наступления украинцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...