Российские войска занимают оборону на левом берегу Днепра. Видео

09 ноября 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра, заявил командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. «Если Киев предпримет новый удар по Каховской ГЭС, поток воды создаст обширные зоны затопления и дополнительную угрозу для гражданского населения Херсона, а наши войска окажутся в полной изоляции. В связи с этим считаю, что оставаться на правом берегу Днепра нецелесообразно. Всесторонне оценив ситуацию, предлагаю занять оборону на левом берегу Днепра. Высвобожденные силы и средства будут полезны на других направлениях», — заявил Суровикин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Глава Минобороны согласился с этой позицией. После начала СВО Россией были освобождены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на новых территориях прошли референдумы, по результатам которых большинство граждан проголосовали за присоединение к РФ. В Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ правительство региона было вынуждено переместить мирных жителей в более безопасные точки России. Из города несколько недель вывозили памятники. 8 ноября стало известно, что ВСУ подобрались к селу Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. В этот же день херсонцы пытались самостоятельно эвакуироваться из города. Многим из них помогали волонтеры. Когда в Херсоне стало значительно меньше людей, бездомные в городе начали мародерствовать. Позже, 9 ноября, стало известно, что силы Украины пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области. В этот же день со здания Херсонской государственной морской академии пропал российский флаг и были взорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты в ожидании наступления украинцев.

Вооруженные силы РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра, заявил командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. «Если Киев предпримет новый удар по Каховской ГЭС, поток воды создаст обширные зоны затопления и дополнительную угрозу для гражданского населения Херсона, а наши войска окажутся в полной изоляции. В связи с этим считаю, что оставаться на правом берегу Днепра нецелесообразно. Всесторонне оценив ситуацию, предлагаю занять оборону на левом берегу Днепра. Высвобожденные силы и средства будут полезны на других направлениях», — заявил Суровикин. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Глава Минобороны согласился с этой позицией. После начала СВО Россией были освобождены новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на новых территориях прошли референдумы, по результатам которых большинство граждан проголосовали за присоединение к РФ. В Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ правительство региона было вынуждено переместить мирных жителей в более безопасные точки России. Из города несколько недель вывозили памятники. 8 ноября стало известно, что ВСУ подобрались к селу Правдино, которое находится в 30 километрах от Херсона. В этот же день херсонцы пытались самостоятельно эвакуироваться из города. Многим из них помогали волонтеры. Когда в Херсоне стало значительно меньше людей, бездомные в городе начали мародерствовать. Позже, 9 ноября, стало известно, что силы Украины пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области. В этот же день со здания Херсонской государственной морской академии пропал российский флаг и были взорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты в ожидании наступления украинцев.