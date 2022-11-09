РБК: Кремль начал подготовку к посланию Путина Федеральному собранию

В Кремле началась подготовка послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
В Кремле начали подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.
«Подготовка началась несколько дней назад; когда глава государства огласит послание, пока неясно», — сообщили источники. Отмечается, что в Кремле отказались отвечать на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Путин может обратиться к Федеральному собранию 30 сентября. Согласно Конституции, глава государства обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно.
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