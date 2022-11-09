РБК: Кремль начал подготовку к посланию Путина Федеральному собранию 10 ноября 2022 в 02:34 Размер текста - 17 + В Кремле началась подготовка послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле начали подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. «Подготовка началась несколько дней назад; когда глава государства огласит послание, пока неясно», — сообщили источники. Отмечается, что в Кремле отказались отвечать на соответствующий вопрос. Ранее сообщалось, что Путин может обратиться к Федеральному собранию 30 сентября. Согласно Конституции, глава государства обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно. В Кремле начали подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. «Подготовка началась несколько дней назад; когда глава государства огласит послание, пока неясно», — сообщили источники. Отмечается, что в Кремле отказались отвечать на соответствующий вопрос. Ранее сообщалось, что Путин может обратиться к Федеральному собранию 30 сентября. Согласно Конституции, глава государства обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям