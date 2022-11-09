09 ноября 2022

РБК: Кремль начал подготовку к посланию Путина Федеральному собранию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
В Кремле началась подготовка послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Фото:

В Кремле начали подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

«Подготовка началась несколько дней назад; когда глава государства огласит послание, пока неясно», — сообщили источники. Отмечается, что в Кремле отказались отвечать на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Путин может обратиться к Федеральному собранию 30 сентября. Согласно Конституции, глава государства обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Кремле начали подготовку к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. «Подготовка началась несколько дней назад; когда глава государства огласит послание, пока неясно», — сообщили источники. Отмечается, что в Кремле отказались отвечать на соответствующий вопрос. Ранее сообщалось, что Путин может обратиться к Федеральному собранию 30 сентября. Согласно Конституции, глава государства обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...