Власти Франции признались о невозможности участия в масштабных военных операциях

Во Франции заявили о неспособности участвовать в крупных военных операциях
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о невозможности участия французской армии в крупных военных операциях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу LCI.
«Даже если наша армия сегодня и не смогла бы участвовать в конфликте „высокой интенсивности“ <…> Правильнее говорить — о невозможности участия в масштабных операциях», — сказал Лекорню. По его словам, французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в крупных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования.
Президент Франции Эммануэль Макрон ведет осторожную политику. Такое мнение выразил международный политолог Константин Шадров.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews