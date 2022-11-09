Власти Франции признались о невозможности участия в масштабных военных операциях

10 ноября 2022 в 05:23 Размер текста - 17 +

Во Франции заявили о неспособности участвовать в крупных военных операциях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о невозможности участия французской армии в крупных военных операциях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу LCI. «Даже если наша армия сегодня и не смогла бы участвовать в конфликте „высокой интенсивности“ <…> Правильнее говорить — о невозможности участия в масштабных операциях», — сказал Лекорню. По его словам, французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в крупных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет осторожную политику. Такое мнение выразил международный политолог Константин Шадров.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о невозможности участия французской армии в крупных военных операциях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу LCI. «Даже если наша армия сегодня и не смогла бы участвовать в конфликте „высокой интенсивности“ <…> Правильнее говорить — о невозможности участия в масштабных операциях», — сказал Лекорню. По его словам, французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в крупных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет осторожную политику. Такое мнение выразил международный политолог Константин Шадров.