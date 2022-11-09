09 ноября 2022

Власти Франции признались о невозможности участия в масштабных военных операциях

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Во Франции заявили о неспособности участвовать в крупных военных операциях Фото:

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о невозможности участия французской армии в крупных военных операциях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу LCI.

«Даже если наша армия сегодня и не смогла бы участвовать в конфликте „высокой интенсивности“ <…> Правильнее говорить — о невозможности участия в масштабных операциях», — сказал Лекорню. По его словам, французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в крупных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования.

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет осторожную политику. Такое мнение выразил международный политолог Константин Шадров.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о невозможности участия французской армии в крупных военных операциях. Об этом он сообщил в интервью телеканалу LCI. «Даже если наша армия сегодня и не смогла бы участвовать в конфликте „высокой интенсивности“ <…> Правильнее говорить — о невозможности участия в масштабных операциях», — сказал Лекорню. По его словам, французская армия не была сформирована с учетом необходимости участия в крупных военных операциях и в течение долгого времени испытывала нехватку финансирования. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет осторожную политику. Такое мнение выразил международный политолог Константин Шадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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