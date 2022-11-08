Политолог Шадров: Макрон хочет нормализовать отношения с Россией

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Президент Франции не допускает излишне острых заявлений в сторону России, заявил политолог Шадров Фото:
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Президент Франции Эммануэль Макрон ведет осторожную политику в отношении России, так как надеется на нормальные отношения в будущем. Такое мнение выразил международный политолог Константин Шадров.

«В перспективе так или иначе мы слышим намек от Макрона на нормальные взаимоотношения с Россией в будущем», — цитирует Шадрова интернет-издание «Подмосковье сегодня». Политолог добавил, что в риторике Макрона незаметно подливания масла в огонь на уровне заявлений. Россию, по его словам, такая позиция французского президента вполне устраивает.

Ранее Макрон заявил о реальности возможных будущих переговоров между Россией и Украиной. Также лидер Франции пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать помощь в подготовке к зиме.

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Президент Франции Эммануэль Макрон ведет осторожную политику в отношении России, так как надеется на нормальные отношения в будущем. Такое мнение выразил международный политолог Константин Шадров. «В перспективе так или иначе мы слышим намек от Макрона на нормальные взаимоотношения с Россией в будущем», — цитирует Шадрова интернет-издание «Подмосковье сегодня». Политолог добавил, что в риторике Макрона незаметно подливания масла в огонь на уровне заявлений. Россию, по его словам, такая позиция французского президента вполне устраивает. Ранее Макрон заявил о реальности возможных будущих переговоров между Россией и Украиной. Также лидер Франции пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать помощь в подготовке к зиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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