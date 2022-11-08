Политолог Шадров: Макрон хочет нормализовать отношения с Россией

Президент Франции не допускает излишне острых заявлений в сторону России, заявил политолог Шадров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон ведет осторожную политику в отношении России, так как надеется на нормальные отношения в будущем. Такое мнение выразил международный политолог Константин Шадров.
«В перспективе так или иначе мы слышим намек от Макрона на нормальные взаимоотношения с Россией в будущем», — цитирует Шадрова интернет-издание «Подмосковье сегодня». Политолог добавил, что в риторике Макрона незаметно подливания масла в огонь на уровне заявлений. Россию, по его словам, такая позиция французского президента вполне устраивает.
Ранее Макрон заявил о реальности возможных будущих переговоров между Россией и Украиной. Также лидер Франции пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать помощь в подготовке к зиме.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !