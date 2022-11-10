Власти Индонезии подтвердили отказ Путина ехать на G20

Президент России Владимир Путин не будет посещать саммит G20 на Бали, вместо него поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.
«Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран „Большой двадцатки“ на Бали, вместо него будет глава МИД РФ Сергей Лавров», — пояснил Махарди. Он уточнил, что российский лидер должен присоединиться к одной из встреч в виртуальном формате. Саммит состоится 15—16 ноября.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин пошлет на G20 Сергея Лаврова. Такое решение позволит избежать конфронтации между российским лидером и президентами других стран, пишет Life. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Москва скоро проинформирует о решении Путина, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Президент России Владимир Путин не будет посещать саммит G20 на Бали, вместо него поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди. «Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран „Большой двадцатки“ на Бали, вместо него будет глава МИД РФ Сергей Лавров», — пояснил Махарди. Он уточнил, что российский лидер должен присоединиться к одной из встреч в виртуальном формате. Саммит состоится 15—16 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин пошлет на G20 Сергея Лаврова. Такое решение позволит избежать конфронтации между российским лидером и президентами других стран, пишет Life. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Москва скоро проинформирует о решении Путина, сообщает «Федеральное агентство новостей».