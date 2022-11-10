Власти Индонезии подтвердили отказ Путина ехать на G20

Вместо Владимира Путина поедет Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не будет посещать саммит G20 на Бали, вместо него поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

«Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран „Большой двадцатки“ на Бали, вместо него будет глава МИД РФ Сергей Лавров», — пояснил Махарди. Он уточнил, что российский лидер должен присоединиться к одной из встреч в виртуальном формате. Саммит состоится 15—16 ноября.