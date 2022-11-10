Американцы высмеяли глупость избирателей, выбравших мертвого конгрессмена

Читатели Daily Mail высмеяли победу мертвого кандидата на выборах в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году

Американские пользователи бурно отреагировали на новость о том, что умерший в октябре политик от демократов штате Пенсильвания Энтони Делюка победил в ходе промежуточных выборов, набрав 85% голосов избирателей. Свое мнение выразили американские читатели британского издания Daily Mail.

«Я не удивлен. Пенсильвания избрала жертву инсульта, выигравшего сенаторскую гонку демократа Джона Феттермана, который с трудом может связать два предложения. В Белом доме у нас пациент с деменцией, так почему бы умершему парню не быть представителем штата», — написал один из читателей.

Другой пользователь задается риторическим вопросом: «Неужели люди в Пенсильвании такие глупые?». «Интересно, сколько умерших демократов проголосовало за этого умершего демократа?» — написал третий пользователь.

«Умерший мозг или фактическая смерть не лишают демократа права быть избранным на должность», — резюмировал четвертый пользователь. «Это показывает все, что вам нужно знать об избирателях-демократах», — поддержал его другой комментатор.

В США прошли промежуточные выборы в Конгресс США. Расчеты на них были большие: при победе республиканцев США прекратит военную поддержку Украине. На промежуточных выборах президент Джо Байден дал понять, что в курсе массового недовольства жителей США его политикой. Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что выборы его разочаровали.