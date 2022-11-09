Пермский университет после стрельбы выплатил пострадавшим более 15 млн

Деньги на выплаты были взяты из доходов университета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пермский госуниверситет выплатил пострадавшим во время стрельбы, которую устроил Бекмансуров, более 15 миллионов рублей. Об этом в заседании суда рассказала главный бухгалтер ПГНИУ Ирина Ханжина.

«ПГНИУ выплатил пострадавшим от стрельбы 15 миллионов 650 тысяч. Основная часть была выплачена в 2021 году», — сообщила в суде Ханжина, передает корреспондент URA.RU.

Она пояснила, что деньги были взяты из статьи доходов университета. Прибыль университета за 2021 год составила порядка полутора миллиардов рублей. Это деньги, полученные от грантов и аренды помещений.

Стрельбу в пермском классическом университете Бекмансуров устроил 20 сентября 2021 года. Тогда 6 человек погибли, более 10 получили ранения.