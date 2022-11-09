09 ноября 2022

Пермский университет после стрельбы выплатил пострадавшим более 15 млн

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кампус ПГНИУ. Пермь, бабье лето, студенческий кампус пгниу, пермский университет
Деньги на выплаты были взяты из доходов университета Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пермский госуниверситет выплатил пострадавшим во время стрельбы, которую устроил Бекмансуров, более 15 миллионов рублей. Об этом в заседании суда рассказала главный бухгалтер ПГНИУ Ирина Ханжина.

«ПГНИУ выплатил пострадавшим от стрельбы 15 миллионов 650 тысяч. Основная часть была выплачена в 2021 году», — сообщила в суде Ханжина, передает корреспондент URA.RU.

Она пояснила, что деньги были взяты из статьи доходов университета. Прибыль университета за 2021 год составила порядка полутора миллиардов рублей. Это деньги, полученные от грантов и аренды помещений.

Стрельбу в пермском классическом университете Бекмансуров устроил 20 сентября 2021 года. Тогда 6 человек погибли, более 10 получили ранения.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермский госуниверситет выплатил пострадавшим во время стрельбы, которую устроил Бекмансуров, более 15 миллионов рублей. Об этом в заседании суда рассказала главный бухгалтер ПГНИУ Ирина Ханжина. «ПГНИУ выплатил пострадавшим от стрельбы 15 миллионов 650 тысяч. Основная часть была выплачена в 2021 году», — сообщила в суде Ханжина, передает корреспондент URA.RU. Она пояснила, что деньги были взяты из статьи доходов университета. Прибыль университета за 2021 год составила порядка полутора миллиардов рублей. Это деньги, полученные от грантов и аренды помещений. Стрельбу в пермском классическом университете Бекмансуров устроил 20 сентября 2021 года. Тогда 6 человек погибли, более 10 получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...