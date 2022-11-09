В челябинском городе три коммунальщика украли 50 млн из платежей за ЖКХ

За два года руководители коммунальной компании похитили 50 млн рубле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Еманжелинске (Челябинская область) учредитель коммунальной компании «Уралсервис» и два ее бывших директора украли 50 млн рублей у ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили URA.RU 10 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры, коммунальщики присваивали деньги жителей себе, подавая в ресурсоснабжающие организации ложные сведения.

«Руководители „Уралсервис“ собирали платежи с населения за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставляя поставщикам ресурсов ложные сведения об отсутствии денежных средств, необходимых для оплаты по договорным обязательствам. Данным способом злоумышленники совершили хищение денежных средств, предназначенных для оплаты счетов ресурсоснабжающих организаций, в сумме свыше 50 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что свою преступную деятельность коммунальщики вели на протяжение двух лет, с апреля 2017 года по апрель 2019 года. Похищенными деньгами пользовались по своему усмотрению.

Учредителя компании суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Каждый из соучастников получил по два с половиной года колонии общего режима. Всем троим запретили заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ сроком от 2 до 3 лет.