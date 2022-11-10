Набиуллина заявила о нежелании искать дно, в котором может быть экономика РФ

10 ноября 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина не любит искать «дно» экономики страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не имеет желания «искать дно» экономики России. Об этом она заявила, отвечая на вопрос о том, прошла ли Россия своеобразное экономическое «дно». «Я так не люблю искать дно», — пояснила председатель в ходе пленарной дискуссии на форуме Finnopolis. Трансляция шла в telegram-канале Минцифры России. Под «дном» Набиуллина имеет ввиду экономический спад страны. Председатель акцентирует внимание на текущей ситуации с экономикой РФ. Ранее URA.RU сообщало, что базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации. Эльвира Набиуллина уточнила, что баланс рисков для мировой экономике сместился в не самую благоприятную сторону.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не имеет желания «искать дно» экономики России. Об этом она заявила, отвечая на вопрос о том, прошла ли Россия своеобразное экономическое «дно». «Я так не люблю искать дно», — пояснила председатель в ходе пленарной дискуссии на форуме Finnopolis. Трансляция шла в telegram-канале Минцифры России. Под «дном» Набиуллина имеет ввиду экономический спад страны. Председатель акцентирует внимание на текущей ситуации с экономикой РФ. Ранее URA.RU сообщало, что базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации. Эльвира Набиуллина уточнила, что баланс рисков для мировой экономике сместился в не самую благоприятную сторону.