Набиуллина заявила о нежелании искать дно, в котором может быть экономика РФ

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не имеет желания «искать дно» экономики России. Об этом она заявила, отвечая на вопрос о том, прошла ли Россия своеобразное экономическое «дно».
«Я так не люблю искать дно», — пояснила председатель в ходе пленарной дискуссии на форуме Finnopolis. Трансляция шла в telegram-канале Минцифры России. Под «дном» Набиуллина имеет ввиду экономический спад страны. Председатель акцентирует внимание на текущей ситуации с экономикой РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации. Эльвира Набиуллина уточнила, что баланс рисков для мировой экономике сместился в не самую благоприятную сторону.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не имеет желания «искать дно» экономики России. Об этом она заявила, отвечая на вопрос о том, прошла ли Россия своеобразное экономическое «дно». «Я так не люблю искать дно», — пояснила председатель в ходе пленарной дискуссии на форуме Finnopolis. Трансляция шла в telegram-канале Минцифры России. Под «дном» Набиуллина имеет ввиду экономический спад страны. Председатель акцентирует внимание на текущей ситуации с экономикой РФ. Ранее URA.RU сообщало, что базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации. Эльвира Набиуллина уточнила, что баланс рисков для мировой экономике сместился в не самую благоприятную сторону.