Набиуллина: «жесткий» вариант прогноза ЦБ стал реальнее

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Наубиуллина отметила, что базовый сценарий наиболее вероятен Фото:

Базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Базовый сценарий мы считаем более вероятным, чем альтернативные сценарии. За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации», — рассказала Набиуллина. Трансляция велась на сайте Госдумы.

По ее словам, базовый сценарий предполагает, что не будет заметных потрясений глобальной экономики, а центробанки будут повышать ставки для борьбы с инфляцией. В результате это замедлит темпы роста, но масштабной рецессии не будет.

Ранее в Центробанке заверили, что спад экономики закончится через год. Темпы роста стабилизируются на уровне 1,5-2,5% в 2025 году, передает RT.

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Базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Базовый сценарий мы считаем более вероятным, чем альтернативные сценарии. За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации», — рассказала Набиуллина. Трансляция велась на сайте Госдумы. По ее словам, базовый сценарий предполагает, что не будет заметных потрясений глобальной экономики, а центробанки будут повышать ставки для борьбы с инфляцией. В результате это замедлит темпы роста, но масштабной рецессии не будет. Ранее в Центробанке заверили, что спад экономики закончится через год. Темпы роста стабилизируются на уровне 1,5-2,5% в 2025 году, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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