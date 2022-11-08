Набиуллина: «жесткий» вариант прогноза ЦБ стал реальнее

08 ноября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Эльвира Наубиуллина отметила, что базовый сценарий наиболее вероятен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Базовый сценарий мы считаем более вероятным, чем альтернативные сценарии. За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации», — рассказала Набиуллина. Трансляция велась на сайте Госдумы. По ее словам, базовый сценарий предполагает, что не будет заметных потрясений глобальной экономики, а центробанки будут повышать ставки для борьбы с инфляцией. В результате это замедлит темпы роста, но масштабной рецессии не будет. Ранее в Центробанке заверили, что спад экономики закончится через год. Темпы роста стабилизируются на уровне 1,5-2,5% в 2025 году, передает RT.

Базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Базовый сценарий мы считаем более вероятным, чем альтернативные сценарии. За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации», — рассказала Набиуллина. Трансляция велась на сайте Госдумы. По ее словам, базовый сценарий предполагает, что не будет заметных потрясений глобальной экономики, а центробанки будут повышать ставки для борьбы с инфляцией. В результате это замедлит темпы роста, но масштабной рецессии не будет. Ранее в Центробанке заверили, что спад экономики закончится через год. Темпы роста стабилизируются на уровне 1,5-2,5% в 2025 году, передает RT.