Политолог Бредихин: Байден хочет, чтобы США постоянно были участником конфликта на Украине

10 ноября 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

По мнению Бредихина, Байден будет участником украинского конфликта Фото: Adam Schultz/The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не допустит уход Штатов из российско-украинского конфликта. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин. «Байден не уйдет из украинского конфликта ни тихо, ни громко. Он будет постоянно его участником. Американская сторона сохранит за собой право единственной переговорной стороны, с которой будет говорить Россия о будущем Европы, европейского кризиса и Украины в целом», — считает Бредихин. Своим мнением он поделился с Пятым каналом. Ранее Байден пообещал, что США не втянутся в конфликт на Украине напрямую и отметил, что без ее участия не будет приниматься никаких решений о ее судьбе. Он также заявил об отсутствии ясности касательно готовности Украины к компромиссам с Россией, передает RT.

Президент США Джо Байден не допустит уход Штатов из российско-украинского конфликта. Такое мнение выразил политолог Антон Бредихин. «Байден не уйдет из украинского конфликта ни тихо, ни громко. Он будет постоянно его участником. Американская сторона сохранит за собой право единственной переговорной стороны, с которой будет говорить Россия о будущем Европы, европейского кризиса и Украины в целом», — считает Бредихин. Своим мнением он поделился с Пятым каналом. Ранее Байден пообещал, что США не втянутся в конфликт на Украине напрямую и отметил, что без ее участия не будет приниматься никаких решений о ее судьбе. Он также заявил об отсутствии ясности касательно готовности Украины к компромиссам с Россией, передает RT.