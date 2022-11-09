Байден пообещал, что США не втянутся в конфликт на Украине

10 ноября 2022 в 04:58 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что не давал Украине карт-бланш Фото: Официальный сайт президента Украины Американский президент Джо Байден пообещал не втягивать США напрямую в конфликт на Украине и тем самым развязывать третью мировую войну. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс страны. «Мы не давали Украине карт-бланш. Существует множество вещей, которые мы не сделали. Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолеты обеспечивали (безопасность) воздушного пространства над Украиной», — заявил Байден. Видеозапись об этом опубликована на официальном сайте Белого дома. По его словам, США не собираются влезать в третью мировую войну. До этого президент США заявил, что готовность Украины к переговорам с Россией стоит под вопросом, а вероятное появление окончательного решения по этому вопросу нужно ожидать не ранее, чем после зимнего периода. Байден предупредил, что следующие решения Вашингтона на этом фоне будут приниматься исходя из результатов обсуждений на саммите G20. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20, который пройдет на следующей неделе в Индонезии. Издание Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле сообщали, что форматы участия российского лидера в предстоящих саммитах АТЭС и G20 до сих пор обсуждаются, сообщает «Национальная служба новостей».

Американский президент Джо Байден пообещал не втягивать США напрямую в конфликт на Украине и тем самым развязывать третью мировую войну. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс страны. «Мы не давали Украине карт-бланш. Существует множество вещей, которые мы не сделали. Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолеты обеспечивали (безопасность) воздушного пространства над Украиной», — заявил Байден. Видеозапись об этом опубликована на официальном сайте Белого дома. По его словам, США не собираются влезать в третью мировую войну. До этого президент США заявил, что готовность Украины к переговорам с Россией стоит под вопросом, а вероятное появление окончательного решения по этому вопросу нужно ожидать не ранее, чем после зимнего периода. Байден предупредил, что следующие решения Вашингтона на этом фоне будут приниматься исходя из результатов обсуждений на саммите G20. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20, который пройдет на следующей неделе в Индонезии. Издание Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле сообщали, что форматы участия российского лидера в предстоящих саммитах АТЭС и G20 до сих пор обсуждаются, сообщает «Национальная служба новостей».