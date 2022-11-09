Байден разрешил Украине решать проблемы самим

10 ноября 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Джо Байден пояснил, что Украина может сама решать вопросы, связанные с конфликтом Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопросы по Украине может решать сама страна. Об этом заявил президент США Джо Байден. «США не собираются говорить украинцам, что им делать. Это [вопрос территориальных уступок] зависит от украинцев. Ничего об Украине без Украины [решаться не будет]», — пояснил он в ходе пресс-конференции. Его слова передает The White House. При этом, говоря об украинских территориях, американский лидер запнулся и перепутал Херсон с городом в Ираке Эль-Фаллуджа. Ранее американский президент пообещал не втягивать США напрямую в конфликт на Украине, пишет RT. Кроме того, он пояснил, что не давал Украине «карт-бланш». Также Вашингтон отказался передавать Киеву беспилотники, чтобы не злить Россию. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский надеется на сохранение помощи со стороны США после выборов, сообщает «Национальная служба новостей». По промежуточным итогам на выборах в палату представителей конгресса США республиканцы опережают демократов. Республиканцы в большинстве своем выступают против помощи Украине.

Вопросы по Украине может решать сама страна. Об этом заявил президент США Джо Байден. «США не собираются говорить украинцам, что им делать. Это [вопрос территориальных уступок] зависит от украинцев. Ничего об Украине без Украины [решаться не будет]», — пояснил он в ходе пресс-конференции. Его слова передает The White House. При этом, говоря об украинских территориях, американский лидер запнулся и перепутал Херсон с городом в Ираке Эль-Фаллуджа. Ранее американский президент пообещал не втягивать США напрямую в конфликт на Украине, пишет RT. Кроме того, он пояснил, что не давал Украине «карт-бланш». Также Вашингтон отказался передавать Киеву беспилотники, чтобы не злить Россию. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский надеется на сохранение помощи со стороны США после выборов, сообщает «Национальная служба новостей». По промежуточным итогам на выборах в палату представителей конгресса США республиканцы опережают демократов. Республиканцы в большинстве своем выступают против помощи Украине.