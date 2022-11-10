В Миассе сгорел деревянный дом с надворными постройками

Огонь от горящей одноэтажки перекинулся на соседний кирпичный дом
Вечером 10 ноября в Миассе горел деревянный дом с надворными постройками. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области
«Силы Миасского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара по улице Малоильменская. Горел одноэтажный деревянный дом и надворные постройки. Огонь перекинулся на двухэтажный кирпичный дом, расположенный на этой же территории», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожарным удалось остановить огонь и отстоять двухэтажный дом и соседние строения. Причины пожара выясняются.
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