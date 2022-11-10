В Миассе сгорел деревянный дом с надворными постройками

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Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
Огонь от горящей одноэтажки перекинулся на соседний кирпичный дом Фото:

Вечером 10 ноября в Миассе горел деревянный дом с надворными постройками. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области

«Силы Миасского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара по улице Малоильменская. Горел одноэтажный деревянный дом и надворные постройки. Огонь перекинулся на двухэтажный кирпичный дом, расположенный на этой же территории», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожарным удалось остановить огонь и отстоять двухэтажный дом и соседние строения. Причины пожара выясняются.

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Вечером 10 ноября в Миассе горел деревянный дом с надворными постройками. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области «Силы Миасского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара по улице Малоильменская. Горел одноэтажный деревянный дом и надворные постройки. Огонь перекинулся на двухэтажный кирпичный дом, расположенный на этой же территории», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожарным удалось остановить огонь и отстоять двухэтажный дом и соседние строения. Причины пожара выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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