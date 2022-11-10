В Миассе сгорел деревянный дом с надворными постройками

10 ноября 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Огонь от горящей одноэтажки перекинулся на соседний кирпичный дом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вечером 10 ноября в Миассе горел деревянный дом с надворными постройками. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области «Силы Миасского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара по улице Малоильменская. Горел одноэтажный деревянный дом и надворные постройки. Огонь перекинулся на двухэтажный кирпичный дом, расположенный на этой же территории», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожарным удалось остановить огонь и отстоять двухэтажный дом и соседние строения. Причины пожара выясняются.

Вечером 10 ноября в Миассе горел деревянный дом с надворными постройками. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области «Силы Миасского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара по улице Малоильменская. Горел одноэтажный деревянный дом и надворные постройки. Огонь перекинулся на двухэтажный кирпичный дом, расположенный на этой же территории», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожарным удалось остановить огонь и отстоять двухэтажный дом и соседние строения. Причины пожара выясняются.