Байден озвучил условие завершения конфликта на Украине

Байден: конфликт на Украине закончится после вывода войск РФ

11 ноября 2022 в 08:59 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине будет урегулирован только после вывода войск, считает Джо Байден Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине закончится только после вывода российских войск с территории страны. Об этом заявил президент США Джо Байден во время общения с журналистами 10 ноября. «Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент России Владимир] Путин не выведет свои войска из Украины», — передает слова Байдена ТАСС. Это заявление он сделал перед вылетом в зарубежное турне. Байден посетит Египет, где примет участие в конференции ООН по изменению климата. После этого будет поездка в Индонезию на саммит G20. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам Путина, на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ.

Конфликт на Украине закончится только после вывода российских войск с территории страны. Об этом заявил президент США Джо Байден во время общения с журналистами 10 ноября. «Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент России Владимир] Путин не выведет свои войска из Украины», — передает слова Байдена ТАСС. Это заявление он сделал перед вылетом в зарубежное турне. Байден посетит Египет, где примет участие в конференции ООН по изменению климата. После этого будет поездка в Индонезию на саммит G20. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам Путина, на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ.