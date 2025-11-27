В Иркутске закроют генконсульство Польши
27 ноября 2025 в 13:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В МИД сообщили о закрытии генконсульства Польши в Иркутске. В качестве ответной меры Россия приостанавливает работу консульства с 30 декабря.
