Россиянам рассказали, какой фрукт на четверть подешевел в 2025 году
Цены на мандарины начинаются от 100 рублей за килограмм
В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли РФ (АКОРТ) рассказали, что средняя цена на мандарины снизилась на 25%. Об этом сообщают российские СМИ.
«За последний год минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях снизилась: сейчас она начинается от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% меньше показателя прошлого года», — заявил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Его слова приводит «ТАСС». На полках российских магазинов можно встретить в среднем до 11 видов этого фрукта. В связи с новогодними праздниками ассортимент ожидаемо расширяется.
Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил об ожидаемых снижениях цены на мандарины к Новому году. По словам эксперта, причин для роста стоимости нет.
