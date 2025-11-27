Россиянам рассказали, какой фрукт на четверть подешевел в 2025 году

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли РФ (АКОРТ) рассказали, что средняя цена на мандарины снизилась на 25%. Об этом сообщают российские СМИ.

«За последний год минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях снизилась: сейчас она начинается от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% меньше показателя прошлого года», — заявил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Его слова приводит «ТАСС». На полках российских магазинов можно встретить в среднем до 11 видов этого фрукта. В связи с новогодними праздниками ассортимент ожидаемо расширяется.