От начала поста до огромных скидок: все праздники 28 ноября 2025 года

Во всем мире 28 ноября начинается день шоппинга Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пятницу, 28 ноября, в календаре встретятся сразу несколько самых разных праздников. Пока в православных храмах будут молиться преподобному Паисию Величковскому, а все верующие начнут Рождественский пост, в России отметят Гурьев день, а по всему миру начнется черная пятница. Подробнее о праздниках 28 ноября — в материале URA.RU.

Православные праздники 28 ноября 2025

Начало Рождественского поста

Рождественский пост продлится до 7 января 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

У православных христиан 28 ноября начинается Рождественский пост. Это один из четырех главных постов в году, который продлится до 6 января 2026 года. Эти полтора месяца станут временем духовного очищения, молитвенной подготовки к встрече праздника Рождества Христова.

В наши дни лишь служители церкви и особенно благочестивые верующие стремятся полностью соблюдать пост. Также в этот день православные стремятся посетить богослужение, чтобы настроиться на предстоящие ограничения.

Продолжение после рекламы

Во время поста важно уделять время не только ограничению в пище, но и делам милосердия, покаянию и чтению духовной литературы. Все это поможет лучше справиться с постом и дождаться Рождества.

День памяти преподобного Паисия Величковского

Паисий Величковский помог возродить монашество в XVIII веке Фото: Илья Московец © URA.RU

В этот же день Церковь чтит память преподобного Паисия Величковского. Его жизнь и труды оказали огромное влияние на духовное возрождение не только русского, но и всего христианского монашества в XVIII веке.

Паисий Величковский родился в 1722 году в Полтаве в семье потомственного священника. Будущий святой с юных лет ощутил тягу к иноческой жизни. Он прошел путь от ученика Киево-Могилянской академии до странствующего инока, который искал истинных учителей послушания и умной молитвы в монастырях Украины, Молдавии и на Святой Горе Афон.

Главным духовным подвигом преподобного Паисия стало возрождение исихастской традиции — практики умно-сердечной молитвы, которая была почти утрачена. На Афоне, а позднее в молдавских монастырях Драгомирна и Нямец, он создал крупные монашеские общины-киновии, где царил строгий устав и жило более тысячи насельников.

Народный праздник 28 ноября 2025

Гурьев день

В народном календаре 28 ноября отмечается Гурьев день, посвященный памяти трех святых мучеников — Гурия, Самона и Авива. Святому Гурию особенно молились о помощи в семейных делах и исцелении от зубной боли.

На Руси говорили: «Гурий на пегой кобыле въезжает», намекая на то, что зима окончательно вступает в свои права, и земля покрывается первым снегом. Считалось, что с этого дня морозы крепчают, и зима уже не отступит до весны. Особое внимание уделяли погодным приметам: если на Гурия ляжет снег, то он уже не растает до половодья. Сильный ветер предвещал вьюжную и холодную зиму, а тихая погода сулила мягкие снегопады.

В Гурьев день хозяйки традиционно начинали готовить особые постные блюда на новый лад — пекли пироги с сушеными ягодами и грибами. Мужчины занимались починкой саней и подготовкой зимнего инвентаря. Вечерами семьи собирались вместе, чтобы заняться рукоделием.

Что можно и нельзя делать 28 ноября 2025

Прежде всего, Гурьев день считался лучшим временем для молитвы о семейном благополучии. К святому Гурию обращались как к покровителю домашнего очага, особенно женщины, которые просили его унять гнев мужа, вернуть в семью любовь и даровать здоровье детям. Также у святого просили об исцелении от различных недугов, но особенно — от изматывающей зубной боли.

Благими делами в Гурьев день старались заручиться поддержкой высших сил на весь зимний период. Одной из важнейших добрых традиций была забота о лошадях — их обильно кормили и холили, видя в этом не только хозяйственную необходимость, но и знак уважения к верным помощникам.

Продолжение после рекламы

К лошадям на Гурьев день относились с особенным почтением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не менее важной считалась и помощь нуждающимся: подаяние милостыни, угощение или передача теплой одежды воспринимались как поступки, которые обязательно вернутся к человеку сторицей. А чтобы обеспечить телесное здоровье на весь год, люди обязательно шли в баню, веря, что банный пар в этот особый день способен буквально «смыть» все хвори и болезни.

Существовали и строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, сулило большие неприятности. Категорически запрещалось ругаться и ссориться, особенно супругам, так как такая ссора грозила перерасти в долгую и серьезную обиду.

Под запретом было и переедание, которое рассматривалось не только как вред для здоровья, но и как нарушение благочестивого настроя. Хозяйкам в этот день следовало воздержаться от уборки, а особенно от выливания грязной воды за порог, ведь считалось, что вместе с ней из дома можно «вымыть» и удачу.

Люди остерегались сплетничать и лгать, веря, что нечистая сила может воплотить все дурные слова в жизнь. Запрещалось стирать вещи мужа и жены вместе, чтобы не навлечь разлад в семью, и устраивать шумные гуляния, поскольку считалось, что излишний смех и веселье непременно обернутся слезами.

Международные праздники 28 ноября 2025

Черная пятница

В честь Черной пятницы по всему миру устраивают скидки в магазинах Фото: Илья Московец © URA.RU

28 ноября 2025 года — это знаменитая Черная пятница, глобальный день грандиозных распродаж. В этот день ритейлеры предлагают значительные скидки на самые разные товары, а покупатели штурмуют магазины и онлайн-площадки в поисках выгодных покупок. Этот день традиционно открывает рождественский и новогодний шопинг-сезон.

Всемирный день отказа от покупок

В пику потребительскому буму Черной пятницы активисты по всему миру отмечают Всемирный день отказа от покупок. Его цель — привлечь внимание к проблемам чрезмерного потребления, загрязнения планеты и истощения ресурсов. Участники призывают провести этот день без покупок, посвятив время общению с близкими, прогулкам на природе или саморазвитию.

Всемирный день сострадания

Еще один важный международный повод — Всемирный день сострадания. Он пропагандирует идеи милосердия и сострадательного отношения ко всем живым существам без исключения. В этот день благотворительные организации проводят акции, призывая людей быть добрее и внимательнее к тем, кто нуждается в помощи.

Неформальные праздники 28 ноября 2025

День Марса

День Марса это праздник всех фанатов космоса и научной фантастики Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Для энтузиастов космоса 28 ноября — это День Марса. Поклонники науки и фантастики используют эту дату для обсуждения последних новостей с Красной планеты, планов по ее колонизации и изучению. Это день, когда можно посмотреть документальный фильм о марсоходах или перечитать классическую фантастику о покорении космоса.

Продолжение после рекламы

День пьяного ежика