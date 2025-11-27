Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Что вылетело из носа Зеленского во время его обращения к жителям: мнение нарколога и украинцев

Украинцы высмеяли Зеленского за инцидент во время обращения к жителям
27 ноября 2025 в 14:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зеленский говорил о плане США по урегулированию конфликта

Зеленский говорил о плане США по урегулированию конфликта

Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время видеообращения к жителям Украины из носа президента Владимира Зеленского выпало неизвестное вещество белого цвета. В соцсетях развернулись бурные обсуждения случившегося. Мнения разделились: кто-то посчитал произошедшее случайностью, а кто-то начал строить теории об употреблении запрещенных веществ. Что произошло на самом деле и как об инциденте отозвались украинцы — в материале URA.RU.

Что произошло

Во время видеообращения к жителям Украины из носа президента Владимира Зеленского выпало неизвестное вещество белого цвета. Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства говорил о плане США по урегулированию конфликта и необходимости «координации с партнерами». Зеленский также подчеркнул, что сейчас не стоит расслабляться.

Мнение нарколога

Зеленский подчеркнул, что сейчас не стоит расслабляться

Фото: Официальный сайт президента Украины

Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров высказал предположение о природе выпавшего вещества. По его мнению, речь может идти о наркотическом веществе. Шуров отметил, что вещество «вылетело» из носа президента с «космической скоростью», при этом Зеленский не чихал — инцидент произошел на акте дыхания.

Продолжение после рекламы

«Поэтому можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей. Конечно, очень печальное зрелище. Ну вот, конец наркозависимого», — сказал Шуров.

Реакция общественности

Комментарии в соцсетях варьировались от шуточных и саркастических до серьезных и обеспокоенных. Пользователи высказывали самые разные мнения. Многие отнеслись к ситуации с юмором. Например, один из пользователей с ником PAUL WIESE написал: «Бандера — кличка „сопля“. Зеленский — „козявка“, или тоже „сопля“?». Другой пользователь Yellow Niva саркастически предположил, что у Зеленского просто колумбийский насморк, который тот подхватил где-то на саммитах.

Были и те, кто считает произошедшее обычной случайностью. Пользователь с ником irina irina пишет: «Это тьфу на вас. Хорошо, что не робот и у него есть слюни». Пользователь Андрей иронично отметил, что президент Украины молодой энергичный лидер. Однако нашлись и те, кто воспринял ситуацию более серьезно. Ala выразила обеспокоенность за состояние Зеленского: «Закинулся с утра страдалец и целый день свободен. Это уже отторжение организма пошло, передоз, все вываливается…».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал