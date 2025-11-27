Что вылетело из носа Зеленского во время его обращения к жителям: мнение нарколога и украинцев

Зеленский говорил о плане США по урегулированию конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время видеообращения к жителям Украины из носа президента Владимира Зеленского выпало неизвестное вещество белого цвета. В соцсетях развернулись бурные обсуждения случившегося. Мнения разделились: кто-то посчитал произошедшее случайностью, а кто-то начал строить теории об употреблении запрещенных веществ. Что произошло на самом деле и как об инциденте отозвались украинцы — в материале URA.RU.

Что произошло

Во время видеообращения к жителям Украины из носа президента Владимира Зеленского выпало неизвестное вещество белого цвета. Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства говорил о плане США по урегулированию конфликта и необходимости «координации с партнерами». Зеленский также подчеркнул, что сейчас не стоит расслабляться.

Мнение нарколога

Зеленский подчеркнул, что сейчас не стоит расслабляться Фото: Официальный сайт президента Украины

Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров высказал предположение о природе выпавшего вещества. По его мнению, речь может идти о наркотическом веществе. Шуров отметил, что вещество «вылетело» из носа президента с «космической скоростью», при этом Зеленский не чихал — инцидент произошел на акте дыхания.

«Поэтому можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей. Конечно, очень печальное зрелище. Ну вот, конец наркозависимого», — сказал Шуров.

Реакция общественности

Комментарии в соцсетях варьировались от шуточных и саркастических до серьезных и обеспокоенных. Пользователи высказывали самые разные мнения. Многие отнеслись к ситуации с юмором. Например, один из пользователей с ником PAUL WIESE написал: «Бандера — кличка „сопля“. Зеленский — „козявка“, или тоже „сопля“?». Другой пользователь Yellow Niva саркастически предположил, что у Зеленского просто колумбийский насморк, который тот подхватил где-то на саммитах.