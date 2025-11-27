Baza: водителя лишили прав из-за отсутствия флага России на номере

Водителя лишили прав на полгода из-за неправильно госномера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Королеве водителя лишили прав из-за нестандартных госномеров, на которых не было государственного флага, а шрифт выглядел слишком большим. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Россиянина лишили прав из-за госномера — на нем был крупный шрифт и отсутствовал флаг РФ», — пишет telegram-канал Baza. В ходе проверки выяснилось, что размеры букв, цифр и толщина линий на номере не соответствуют ГОСТу: буквы достигли 61 мм (при необходимых 58 мм), цифры — 79–80 мм (вместо 76 мм), а толщина линий — 14 мм. Кроме того, на номере отсутствовал флаг РФ.

Владельца автомобиля Infiniti QX56 на Тарасовской улице остановили сотрудники ГАИ 27 ноября 2025 года. Причина — подозрительные номера транспортного средства. Водитель утверждал, что номера изготовлены законно, но не смог предоставить на них документов.

