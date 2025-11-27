Россия предложила оснастить ОДКБ оружием, испытанным в зоне спецоперации
Путин заявил, что ОДКБ должны углубить кооперацию в оборонно-промышленном комплексе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин предложил запустить программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, испытанными в реальном конфликте, а также сообщил о важности развития авиационных сил и системы противовоздушной обороны (ПВО) в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Слова Путина передает корреспондент URA.RU.
«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в этом ключе российская сторона предлагает организовать совместную подготовку воинских частей и подразделений спецслужб.
Кроме того, президент отметил необходимость работы над задействованием и размещением миротворческих сил ОДКБ. Владимир Путин также акцентировал внимание на технологическом лидерстве ОДКБ и углублении кооперации оборонно-промышленного комплекса между странами-участницами. Россия, в свою очередь, будет способствовать внедрению инноваций в области военной медицины. Эти меры, по мнению президента, помогут укрепить потенциал организации и повысить эффективность ее работы.
ОДКБ представляет собой региональную межгосударственную структуру, в состав которой входят шесть государств, ранее входивших в состав СССР. Среди них: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
