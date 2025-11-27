Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Следком установил исполнителя убийства президента «Вист» в 1999 году

27 ноября 2025 в 13:19
СК расследует убийство Постникова, найденного мертвым с огнестрельными ранениями

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Следственный комитет РФ установил исполнителя убийства президента компьютерной компании «Вист» Михаила Постникова, которое произошло 27 декабря 1999 года во дворе жилого дома на улице Маломосковской в Москве. Исполнителем оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками и входящий в организованную преступную группу, сообщили в СК РФ.

«В ходе детального анализа материалов уголовного дела и проверки показаний свидетеля установлен исполнитель убийства. Им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками, который входит в организованную преступную группу», — сообщили в telegram-канале СК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение (пп. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Личность исполнителя была установлен в ходе детального анализа материалов уголовного дела и проверки показаний свидетеля. Между обвиняемым и свидетелем проведена очная ставка, в ходе которой свидетель указал на обвиняемого как на лицо, совершившее преступление.

На первоначальном этапе следствия преступление раскрыть не удалось. Однако в ходе работы следователей столичного СК России и оперативников ГУ МВД России по Москве был установлен свидетель, который рассказал об известных ему обстоятельствах убийства. В настоящее время следствие располагает информацией о соучастниках обвиняемого, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их установление и задержание.

Убийство 36-летнего Постникова произошло в Москве 27 декабря 1999 года, когда предприниматель садился в свое «Ауди». Убийца сделал пять выстрелов в голову, и еще два — в тело. Следствие считает, что убийство было заказным. 

Комментарии (1)
  • Аудитор
    27 ноября 2025 13:32
    Срок давности закончился, выйдет убийца на свободу, не понесёт ответственность
