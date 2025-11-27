В Беларуси рассказали, зачем им «Орешник»

«В частности, размещение оперативно-тактического комплекса „Орешник“ — это защита всей организации, только с запада. В противовес тому, что делается сегодня, к сожалению, на наших западных границах, рядом с нашей организацией на Западе», — заявил Вольфович. Его слова передает корреспондент URA.RU. Беларусь постоянно улучшает подготовку своих вооруженных сил в составе ОДКБ. О размещении ракетного комплекса на территории страны Вольфович заявил во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Бишкеке.