В Беларуси рассказали, зачем им «Орешник»
О целях размещения «Орешника» на территории Беларуси рассказал госсекретарь Совета безопасности республики
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В Совете безопасности Республики Беларусь заявили, что размещение ракетного комплекса «Орешник» защитит западные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это рассказал государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
«В частности, размещение оперативно-тактического комплекса „Орешник“ — это защита всей организации, только с запада. В противовес тому, что делается сегодня, к сожалению, на наших западных границах, рядом с нашей организацией на Западе», — заявил Вольфович. Его слова передает корреспондент URA.RU. Беларусь постоянно улучшает подготовку своих вооруженных сил в составе ОДКБ. О размещении ракетного комплекса на территории страны Вольфович заявил во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Бишкеке.
Оснастить ОДКБ российским вооружением ранее предложил президент России Владимир Путин. Отдельно он отметил необходимость развития и укрепления авиационных сил и систем противовоздушной обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
