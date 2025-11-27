В половине проверенного оливкового масла обнаружили фальсификат

При проверке ведомство использовало анализ жирнокислотного состава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роскачество, проверив 15 марок оливкового масла, выявило в семи из них признаки фальсификации. Об этом сообщили российским СМИ в ведомстве.

«Специалисты проверили 15 торговых марок оливкового масла, сфокусировавшись на анализе жирнокислотного состава <...> 7 из 15 образцов имеют признаки фальсификации», — заявили в Роскачестве. Сообщение ведомства приводит «ТАСС». С помощью метод, по которому проверяли масло, можно определить примеси других масел. В такие продукты могут добавляться подсолнечное или рапсовое масло, что снижает себестоимость. На упаковке производители могут указывать «Оливковое масло», а таможенных декларациях используют код ТН ВЭД ЕАЭС для смесей растительных масел.