В половине проверенного оливкового масла обнаружили фальсификат
При проверке ведомство использовало анализ жирнокислотного состава
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Роскачество, проверив 15 марок оливкового масла, выявило в семи из них признаки фальсификации. Об этом сообщили российским СМИ в ведомстве.
«Специалисты проверили 15 торговых марок оливкового масла, сфокусировавшись на анализе жирнокислотного состава <...> 7 из 15 образцов имеют признаки фальсификации», — заявили в Роскачестве. Сообщение ведомства приводит «ТАСС». С помощью метод, по которому проверяли масло, можно определить примеси других масел. В такие продукты могут добавляться подсолнечное или рапсовое масло, что снижает себестоимость. На упаковке производители могут указывать «Оливковое масло», а таможенных декларациях используют код ТН ВЭД ЕАЭС для смесей растительных масел.
Ранее Роскачество опубликовало перечень пунктов, по которым можно выбрать качественное подсолнечное масло. В него вошли срок годности, внешний вид продукта, цвет, который должен быть прозрачным и светлым. В ведомстве также рассказали, как на качестве продукта сказывается помутнение и осадок.
- 9627 ноября 2025 13:48А нужно ли это ведомство (и другие такие), и для чего, если фальсификат выявляют, когда уже виновные достигли своих целей, и покупатели уже пострадали ? И такие вот новости на руку преступникам - они видят что легко нарушать.